Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az RMDSZ tagja és a jelenlegi román kormány kulturális minisztere azt mondja: „leszarom a nemzeti érdeket, magyar vagyok” – írja a Transtelex a 2mnews alapján.

Demeter egy több mint egy évtizeddel ezelőtti ügyről, a moldovai Radio Chișinău rádióállomás megvásárlásáról beszél a felvételen. A Román Közszolgálati Rádió 2011-ben megvásárolta a Radio Chișinăut, hogy a román nyelvű adó tovább működhessen, és ne kerüljön orosz befolyás alá.

A tranzakció miatt később nyomozás indult, amelyben Demetert is kihallgatták. A most nyilvánosságra került felvételen arról beszél, hogy az ügyésznek akkor indulatosan azt válaszolta: ha a hatóságok szerint a vásárlás kárt okozott az államnak, akkor adják el a rádiót az oroszoknak, mert ő „veri a faszát a nemzeti érdekbe, mert ő magyar”.

Demeter azzal védekezett, hogy szavait kiragadták a kontextusból, és nem saját meggyőződését fogalmazta meg, hanem egy korábbi konfliktust idézett fel ironikus formában, és valójában éppen a román állam érdekeit védte akkor, amikor a moldovai rádió megmentése mellett érvelt.

Az RMDSZ nem állt ki az általa delegált miniszter mellett, Csoma Botond parlamenti frakcióvezető Facebookon közzétett állásfoglalásában azt írta, hogy a szövetség elhatárolódik a felvételen hallottakról. „Ebben a helyzetben a miniszter lemondása a természetes és felelős gesztus” – mondta az RMDSZ szóvivője.

Demeter Csoma megszólalása után szintén a Facebookon reagált a vádakra. Azt mondta, nem emlékszik arra, hogy valaha mondott volna olyat, ami a felvételen hallható, nincs más magyarázata erre a helyzetre, mint az, hogy valakinek érdekében áll ő lejáratása, és megtesz mindent annak érdekében, hogy a román hatóságok felderítsék, valódi-e a hangfelvétel vagy sem. Abban az esetben, ha kimondják, hogy nem manipulált felvételről van szó, lemond.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén arról posztolt, hogy a hangfelvételen elhangzott kijelentések elfogadhatatlanok. „Ebben a helyzetben egyetlen járható út van: a miniszter lemondása. Felkértem Demeter András Istvánt, hogy mondjon le miniszteri tisztségéről. Azt is kérem tőle, hogy kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket kijelentéseivel megbántott, közösségünk tagjaitól is” – írta Kelemen.