Bőrrák miatt sugárkezelést kap a brazil elnök

Korai stádiumban lévő bőrrák miatt kap sugárkezelést Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök – közölte a brazil államfő hivatala.

A 80 éves baloldali politikust kezelő Sirio-Libanes kórház orvosai arról számoltak be, hogy óvintézkedésként sugárterápiának vetik alá az elnököt, akinél egy bőrelváltozást távolítottak el.

Lula da Silva Fotó: RICARDO STUCKERT/AFP

„Egy április 24-én történt bazálsejtes elváltozás eltávolítását követően kiegészítő kezelésként a fejbőrön felületes sugárterápiáról született döntés” - közölték az orvosok hozzátéve, hogy Lula korlátozások nélkül el fogja tudni látni napi teendőit.

A várakozások szerint Lula da Silva októberben indul az elnökválasztáson, és a jelenlegi felmérések szerint vezet jobboldali kihívójával, Flavio Bolsonaróval szemben, aki az előző, azóta börtönben lévő elnök, Jair Bolsonaro fia.

Lula Brazília legidősebb hivatalban lévő elnöke, többször voltak már egészségi problémái. (MTI)