Kisiklott és beleállt egy épületbe egy villamos Belgrádban

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.

A kisiklást a váltó meghibásodása okozta – nyilatkozta az N1-nek Ivan Banković közlekedési mérnök, a Belgrádi Közlekedési Vállalat (GSP) Centar szakszervezetének elnöke.

A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították. Hárman közülük zúzódásokat és csonttöréseket szenvedtek.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását. (via MTI, Szabad Magyar Szó)