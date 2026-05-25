Magyar Péter: Azok árulózzák most Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták a magyarokat

„A nevüket sem vállaló, gyáva egykori fideszes miniszterek aláírás nélküli levélben gyalázzák Orbán Anitát” - reagálta Magyar Péter miniszterelnök a vasárnap megjelent fideszes nyílt levélre, amelyben „Az Orbán-kormány tagjai” aláírással tegezve árulózzák Orbán Anitát.
Az előző kormány tagjai azt vetették Orbán szemére, hogy amikor nekik dolgozott, nem jelzett semmilyen problémát, most bezzeg korrupcióról beszél. „Szégyelld magad!” - írták az új külügyminiszternek. Orbán Anita 2010 és 2015 között dolgozott a Külügyminisztériumban, az energiabiztonságért felelős utazó nagykövet volt, még Martonyi János idején kezdett.
Magyar a többi között azt írta, „azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök-helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat”, és akik „tálcán kínálták fel” az országot idegeneknek, és „orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül”.
Magyar a posztjában maffiózóknak nevezte a volt kormány tagjait, és azt üzente, ne Orbán Anitát támadják, itt van ő, és ha Orbán Viktornak mondanivalója van, akkor „szedje össze a bátorságát, játsszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget.”
Magyar után pár perccel Orbán Viktor is kirakta a Facebook-oldalára ugyanazt a nyílt levelet, amit vasárnap kiadtak az MTI-n keresztül.
Alig egy hónapja van ellenzékben a Fidesz, máris megtalálta a nyílt levelek erejét.
Orbán Anita új színt hozhat a rendszerváltás utáni magyar politikába: egyik párt színeiben sem volt még miniszter, aki ennyire sikeres nemzetközi versenypiaci karriert cserélt volna közszolgálatira.