Orbán Anita válaszolt az árulózásra: „Nem én változtam meg, hanem az a rendszer amit ti a végsőkig védeni próbáltok”

Magyar Péter után Orbán Anita külügyminiszter is reagált az őt árulózó Orbán-kormány tagjainak levelére.

A volt kormánytagok tegeződve bírálták Orbán Anitát, ő is tegeződve válaszolt. Azt írta, nem volt könnyű olvasmány számára a levél, mert emlékszik arra az időszakra, mikor mindannyian hittek abban, hogy a hazát szolgálják. (Orbán 2010 és 2015 között dolgozott a Külügyminisztériumban energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként.)

„Egy dolgot fontos tudnotok: nem én változtam meg. Az a rendszer változott meg, amelyet ti a végsőkig védeni próbáltok. Éveken keresztül belülről láttam, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok és kiváltságok megszerzése.”

Orbán szerint egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy asszisztál-e ehhez, vagy nemet mond, vállalva annak minden személyes következményét.

Orbán szerint egyszer érdemes lesz őszintén feltenni a kérdést, hogy az-e az áruló, aki jobban szereti a hazáját a politikai közösségénél, vagy az, aki az Orbán-kormány tagjaként tett azért, hogy kifosszák az országot.

Orbán Anita a Globsecen Fotó: Globsec

Szerinte pontos látletet ad a Fidesz állapotáról, hogy az ország valódi problémái helyett arról írnak, hogy ő hogy viselkedett a Karmelita bejárásán. Arra is reagált, hogy a volt kormány szerint neki kellene szégyellnie magát.

Azt írta, az elmúlt években sok magyar szégyellte magát, amikor külföldön az országról az Orbán-kormány Európa-ellenessége, a korrupció, az oligarchák és a gátlástalan gazdagodás jutott az emberek eszébe. Orbán szerint a fő kérdés nem az, hogy ki maradt hű valamelyik politikai oldalhoz, hanem az, hogy hű maradt-e az országhoz. Ő úgy akar dolgozni, hogy erre igen legyen a válasz - zárta posztját.