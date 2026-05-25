Oroszország bevetheti a hadseregét a külföldön büntetőeljárás alá vont állampolgárainak védelmében

Jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek értelmében a fegyveres erők bevethetők lesznek olyan orosz állampolgárok védelmében, akiket külföldön letartóztattak vagy büntetőeljárás alá vontak. Az erről szóló dokumentum hétfőn jelent meg a jogszabályok hivatalos közzétételére szolgáló honlapon.

A felhatalmazás olyan külföldi bírósági döntésekre vonatkozhat majd, amelyek joghatóságát Oroszország bevonása nélkül határozták meg, és amelyek hatásköre nem alapul Oroszország nemzetközi szerződésein, vagy nem az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján működnek.

Fotó: Mihail Mecel/AFP

Az orosz elnök döntése alapján a fegyveres erők bevethetők lesznek majd azon orosz állampolgároknak a védelmére, akiket az említett külföldi bíróságok határozatai alapján letartóztattak, fogva tartanak vagy büntetőeljárás alá vontak. A módosításoknak megfelelően az orosz állami hatóságoknak is meg kell majd hozniuk az ilyen állampolgárok védelméhez szükséges intézkedéseket a hatáskörük keretein belül.

Andrej Kartapolov, az alsóház védelmi bizottságának elnöke korábban bejelentette: a módosításokra azért van szükség, hogy megelőzzék az olyan eseteket, mint amilyen Alekszandr Butyagin régész letartóztatása volt Lengyelországban. A módosítások a kihirdetésüktől számított tíz nap elteltével lépnek hatályba. (MTI)