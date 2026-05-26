Amerika lövi Iránt, Izrael lövi Libanont

Az amerikai hadsereg újabb támadásokat hajtott végre Irán déli részén, a célpontok iráni rakétabázisok és aknákat kihelyezni próbáló hajók voltak.

Az amerikai Központi Parancsnokság közleményében kijelentette, hogy a támadásokat „önvédelemből” hajtották végre, és azok célja „csapataink védelme az iráni erők által jelentett fenyegetésekkel szemben”. Az amerikai hadsereg „továbbra is védi erőinket, miközben a jelenlegi tűzszünet idején visszafogottságot tanúsít”. A támadások a Bandar-Abbász nevű kikötőváros közelében lévő területet céloztak meg, amely az iráni haditengerészet egyik bázisa a Hormuzi-szorosnál.

A támadásokra akkor került sor, amikor az iráni külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy némi előrelépés történt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, de a konfliktus befejezéséről szóló megállapodás „nem áll közvetlenül előttünk”.

Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg több támadást indított Libanon egész területén, miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette, hogy országa fokozza a nyomást a Hezbollahon.

A Hezbollah közölte, hogy 22 drón- és rakétatámadással válaszolt, és hogy célpontjai között voltak izraeli katonák, tankok, laktanyák és épületek.

A hónap elején Libanon és Izrael megállapodott a 45 napos tűzszünet meghosszabbításáról, de a harcok folytatódtak. Az Izraellel szomszédos ország akkor került bele a jelenlegi harcokba, amikor az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. Irán szövetségese, a Hezbollah rakétákat lőtt Izraelre, megtorlásul az izraeli támadásért, amelyben az iráni legfőbb vezető is életét vesztette.

Izrael erre Libanon egész területén légitámadásokkal és szárazföldi invázióval válaszolt; a libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint ezekben több mint 3000 ember vesztette életét. (BBC 1, 2)