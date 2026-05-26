Csodás véletlen: pont aznap adják le Ugron Zsolna dokumentumfilmjét, amikor megjelent a róla szóló cikkünk

Kedd este 22:30-kor vetíti a Duna World az Ugron Zsolna által készített, Az utolsó nagyasszony című dokumentumfilmet – vette észre a hvg.hu. Ami azért különös, mert kedd reggel jelent meg a cikkünk, amelyben erről a filmről is írtunk, illetve arról a grófi családról, amely a filmben is megjelenik, és amely sokak szerint kapcsolódik a kegyelmi ügyhöz.

Középen Ugron Zsolna, balra Léva Anikó egy könyvbemutatón, itt éppen Kárpátalján. Forrás: Átlátszó

Azért mentünk el Kovászna megyébe, hogy utána járjunk: az egymással baráti viszonyban álló zabolai grófi Mikes családnak és a zabolai Kónya családnak valóban köze lehet-e a Kónya Endrének adott kegyelemhez, mint az sokan gondolják.

Ugron Zsolna úgy kerül a képbe, hogy egyrészt beházasodott a Mikes családba, másrészt jóban van azzal a Lévai Anikóval, akiről joggal feltételezhető, hogy befolyása lehet olyan súlyú ügyekben is, mint a Kónya Endrének adott kegyelem. Cikkünk megjelenése után Ugron Zsolna leszögezte: „Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval, sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről”.