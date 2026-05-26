Ugron Zsolna: „Semmi közöm a kegyelmi ügyhöz”

Kedd reggel közöltünk cikket azokról a feltételezésekről, amelyek szerint az egymással baráti viszonyban álló zabolai grófi Mikes családnak és a zabolai Kónya családnak köze lehet a Kónya Endrének adott kegyelemhez.

Az elmúlt két évben és a választások után újult erővel merült fel az a teória, amelyre mások mellett Magyar Péter is többször utalt, és amelyet Balog Zoltán többször tagadott, vagyis hogy a kegyelemért nem csak utóbbi lobbizott, hanem az Orbán család is, konkrétan Lévai Anikó. A volt miniszterelnök felesége úgy került képbe, hogy jól ismerte a Mikes grófok leszármazottait, és baráti kapcsolat fűzte a családba benősült Ugron Zsolna író-dokumentumfilmeshez.

Középen Ugron Zsolna, balra Léva Anikó egy könyvbemutatón, itt éppen Kárpátalján. Forrás: Átlátszó

Utóbbi most egy Facebook-posztban reagált, amelyben egyértelműen elhatárolódik az ügytől:

„Semmi, de semmi közöm nincs a kegyelmi ügyhöz, amibe most már jó ideje igyekeznek belemosni. Arról, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Kónya Endrének, a sajtóból értesültem. 15 éve elváltam, és elköltöztem Zaboláról. A volt férjemnek új családja, nekik saját életük van. Sem a volt férjemmel, sem Kónya Endre édesanyjával, sem Lévai Anikóval, sem senki mással nem beszéltem a kegyelmi ügyről, nem tudtam arról, hogy folyamatban van.”

A magyarlakta világ legtávolabbi szegletében lévő, állami százmilliókból felújított Mikes kastélyban nemcsak Lévai Anikó fordult meg, hanem pár hónappal a kegyelmi döntés után Novák Katalin is pont ott nyaralt. Zabolán járva megtaláltuk Kónya Endre édesanyját, aki annak idejét segített visszaszerezni a kastélyt, és aki most először szólalt meg az ügyben. A 90 éves asszony azt mondta, nem beszélt a fia ügyéről se a grófi családdal, se Lévai Anikóval, se Balog Zoltánnal. A fiát pedig ártatlannak tartja.