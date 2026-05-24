Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében

Megszólalt a kegyelmi ügyről Balog Zoltán református püspök, az Orbán-kormány volt emberierőforrás-minisztere, méghozzá csupán négy nappal azután, hogy bejelentette: nincs több mondanivalója a kegyelmi ügyben játszott szerepéről annál, mint amit eddig elmondott, utalva egy 2024. júniusi nyilatkozatára. Balog szombaton este az MTI-nek adott nyilatkozatot, amiről este tíz órakor számolt be a nemzeti hírügynökség, majd 38 perccel később máris kivett belőle egy fél mondatot.

Az eredeti MTI-hír második bekezdése ez volt:

„Balog Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását.”

Amiből 22:38-ra ez lett:

„Balog Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget.”

Igaz, a hír első bekezdése a javítás után sem változott, az így szól:

„Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását – mondta Balog Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este telefonon nyilatkozva.”

Tehát lehetséges, hogy csak a duplikálást akarta törölni az MTI, de figyelemreméltó, hogy emiatt kiadtak egy javítást.

Orbán, Novák és Balog a harmadik kétharmad éjszakáján, 2018 áprilisában a Bálnában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A volt miniszter a telefonos nyilatkozatában elismerte, hogy valóban beszélt Schanda Tamással, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnökével. Schanda szombaton úgy fogalmazott: Balog „határozottan és nyomatékosan kérte”, hogy kapjon kegyelmet K. Endre.

„Valóban beszéltem Schanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak látom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt, ezért javaslom, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnök asszony” – magyarázta a volt miniszter.

Azt is mondta: ebben semmi újdonság nincs, hiszen már korábban elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre ügyében. (Az említett 2024-es nyilatkozatában csak arról beszélt, hogy Novákot kereste meg K. Endre ügyével kapcsolatban, „azt kértem tőle, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni”.)

Balog most azt mondta az MTI-nek: a „politikai propaganda” el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz-kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba, de azt állítja, hogy ennek semmi alapja nincsen. „Nyugodt lelkiismerettel az tudom mondani, hogy nálam megáll a történet. A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs”.

Saját szerepéről szólva azt mondta: benne van a figyelmetlensége, hogy nem gondolt arra, hogyan hathat egy ilyen hír az áldozatokra, de jó lelkiismerettel tudta képviselni, hogy K. Endrének valamifajta esély jár, mert alapvetően igazságtalan, ami vele történt. Balog azt is mondta: két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.

Novák Katalin korábban azt állította: abban a hiszemben döntött a kegyelem mellett, hogy K. nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. „Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen.” Mára ez az igen szűkszavú, magyarázatnak szánt magyarázkodása is megdőlt, a kegyelmi ügy nyilvánosságra hozott dokumentumaiból nyilvánvalóvá vált, hogy Nováknak tudnia kellett arról, miért volt elítélve K. Endre.

Novák Katalin 2023. április 27-én, a pápalátogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a bicskei gyermekotthon igazgatója 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endrének nem csupán tudomása volt ezekről az esetekről, súlyosabb bűne is volt. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak, és végre nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg a vallomásukat.

A hét elején Magyar Péterék nyilvánosságra hozták a kegyelmi üggyel kapcsolatos, az Igazságügyi Minisztériumban található iratokat, a Sándor-palota pedig péntek reggel tette közzé a dokumentumokat. Ezekből kiderült, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter mellett Novák saját hivatala, a jogi igazgatóság, de még kabinetfőnöke sem javasolta, hogy kegyelmet adjon K. Endrének. Az elnöki hivatal összefoglalója egyértelművé tette, hogy a kegyelmet Novák egy magánakcióval adta meg, és a döntéséről, a szokásostól eltérően, a saját stábját sem tájékoztatta.

Ahogy azt a 444-en is írtuk, a Sándor-palotában látták, hogy Novák ámokfutásra készül, ezért „a bevett gyakorlattól eltérően” két különböző iratot készítettek és tettek Novák Katalin elé ugyanolyan ügyszámon, a KEH/2787-6/2023-on: egy olyat, amiben az áll, hogy „a kérelmet elutasítom", és azt, amit aztán végül Novák aláírt, amely úgy szól, hogy a kegyelmet megadja az elnök. Nem tudni, mi zajlott akkoriban Novák körül, de azt nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a szokatlan lépések arra utalnak, hogy a környezete már akkor érzékelte, hogy valami nem kerek a K. E.-ügyben, Novák valamiért ebben az egy kérelemnél a saját feje után akar menni, ami nem vezet majd jóra.