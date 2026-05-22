A Sándor-palotában látták, hogy Novák ámokfutásra készül

Közzétette a kegyelmi ügy saját magára vonatkozó részeit a Sándor-palota, és bár a dokumentumokból a legfontosabb, vagyis hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin K. Endrének, nem derül ki, a sorok között olvasva az azért kirajzolódik, hogy már akkor felismerték házon belül Novák emberei, hogy valami nagyon furcsa dolog történik ebben az ügyben.

A dokumentumok szerint az elnöki hivatal illetékesei megléptek egy olyan dolgot, amit egyébként nem szoktak, ahogy az összefoglaló dokumentumban fogalmaznak, „a bevett gyakorlattól eltérően” két különböző iratot készítettek és tettek Novák Katalin elé ugyanolyan ügyszámon, a KEH/2787-6/2023-on: egy olyat, amiben az áll, hogy „a kérelmet elutasítom", és azt, amit aztán végül Novák aláírt, amely úgy szól, hogy a kegyelmet megadja az elnök.

Azt is közölte előre Novákkal az illetékes stáb, hogy az Igazságügyi Minisztériummal megegyezően a kérelem elutasítását támogatják a bűncselekmény jellege miatt.

Ez az illetékes stáb egyébként a köztársasági elnöki döntéshozatalokat előkészítő Alkotmányossági és Jogi Igazgatóság volt, amelyet köztársasági elnök iránymutatása alapján közvetlenül Novák kabinetfőnöke vezetett.

Hogy ez mennyire tér el a bevett gyakorlattól, azt jelzi, hogy az összesítés szerint az Igazgatóság ennél a 2023 áprilisi, pápalátogatásra időzített nagy kegyelmi körnél 22 ügyben javasolta a kegyelem gyakorlását, 79 ügyben elutasítást javasolt, és csak ebben az egyben írták, hogy „Elnök Asszony döntése függvényében” van kétfajta irat is.

Nem tudjuk, mi zajlott akkoriban Novák körül, de azt nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a szokatlan lépések arra utalnak, hogy a környezete már akkor érzékelte, hogy valami nem kerek a K. E.-ügyben, Novák valamiért ebben az egy kérelemnél a saját feje után akar menni, ami nem vezet majd jóra.