Kilenc évet kapott a kiskunfélegyházi pedofil római katolikus plébános, aki négy gyereket is megrontott

Kilenc év börtönre ítélték első fokon Kiskunfélegyházán R. Gábort, azt a plébánost, aki négy kisfiút is megrontott az alföldi városban. A 24.hu-nak nyilatkozó Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője azt mondta, a befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaéléssel vádolt kiskunfélegyházi plébános feltételesen sem bocsátható szabadságra.

Korábban a vizsgálati anyagokhoz hozzájutó Pesti Srácok írta meg, hogy R. a félegyházi plébánián követhette el a bűncselekményeket. Különböző kedvességekkel, ajándékokkal csalta oda a fiatal fiúkat, akik közül négyen is 14 évnél fiatalabbak voltak. A plébános tetteit 2022 novemberében jelentették, 2024 márciusában függesztették fel, erről közleményt is adott ki az érsekség. A pápa akkor kizárta a papi rendből, ami a legsúlyosabb egyházi büntetés.

A bíróságon elhangzottakat ismertető 24.hu azt írja, a férfi a szertartásokon segítőként foglalkoztatott, illetőleg anyagilag is támogatott több vele kapcsolatba került kiskorút. Megismerve a családi és anyagi körülményeiket, több fiút pénzzel, élelmiszerrel vagy más ajándékokkal támogatott, amely juttatások adását a plébánián történő látogatáshoz kötötte. A férfi a fiúgyermekekkel a közösségi levelezési oldalon is kapcsolatban állt, ahol – bizalmasan becézgetve őket – találkozásokat sürgetett velük.

A plébános 2019 és 2022 között négy kiskorúval végzett szexuális cselekményt. Egyikük pedig még 14 éves sem volt a bűncselekmény elkövetésekor.

A bíróság - a váddal egyezően - azt állapította meg, hogy a plébános erőszakot vagy fenyegetést egyszer sem alkalmazott, hanem a kialakult bizalmat kihasználva közelített a sértettekhez. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott minden esetben hosszabb időn keresztül követte el a bűncselekményt.

