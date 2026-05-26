Megszabadulnának a mezőgazdasági termelők a kötelező tagsággal rájuk kényszerített fideszes agrárkamarától

belföld

Nyílt levelet írt a parlament agrárbizottságának a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ). A szervezet azt kéri, hogy az országgyűlés vizsgálja felül a 2013-ban az érintettekkel folytatott egyeztetés nélkül létrehozott, és a látszatra sem ügyelve fideszes lobbiszervezetté lett Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, rövidebben Nemzeti Agrárkamara működésének néhány sarokkövét.

A Kovács Petra Juditnak, a bizottság tiszás elnökének címzett nyílt levélben felidézik, hogy a NAK a köztestületektől elvárt függetlenség helyett már a megalakulása óta nyílt és egyértelmű politikai elköteleződést vállalt. A fideszes többségű országgyűléstől ajándékba kötelező kamarai tagságot is kapott NAK a levél szerint

  • nemhogy nem képviselte tagjait, de sok esetben kifejezetten a tagi érdekekkel ellentétesen lépett fel;
  • nem köztestületként, hanem politikai szervezetként működik;
  • a kötelező, adók módjára is behajtható, és jelentős összegű tagdíját akkor is be kell fizetni ha a tag „nem veszi igénybe a szervezet szolgáltatásait, ha olyan kamarai intézkedésekkel szembesül, melyek hátrányosan érintik, esetleg, ha felelősségi körén kívül eső okok miatt – jellemzően méretéből adódóan – egyenesen kizárják egyes szolgáltatások igénybe vevői közül”;
  • a több mint harminc éve politikai szövetségi rendszerben meghatározó, Fidesz-közeli Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) elnökségének befolyása alatt áll.

A Nemzeti Agrárkamara politikai, a korábbi kormánypártokhoz köthet beágyazottságát nehéz lenne vitatni, elég csak megnézni a szervezet elnökeinek nevét.

Orbán Viktor és Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara akkori elnöke 2024 áprilisában, Orbán kampánykörútján
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A kamara 2013-as alakulásakor az akkor is aktív fideszes parlamenti képviselő Győrffy Balázs lett az elnök, aki egészen 2024-ig állt a NAK élén, miközben 2014-ben és 2018-ban is bekerült az országgyűlésbe, majd később az Európai Parlamentbe is a Fidesz politikusaként. Mandátumáról és egyben kamarai elnöki pozíciójáról azután kellett lemondania, hogy 2024-ben nyilvánosságra került: ittasan tettleg bántalmazott egy nőt. Az utódja Papp Zsolt lett, aki az idei választáson szintén fideszes jelöltként indult, ám egyéniben elbukott a hajdúböszörményi körzetben, végül pártlistáról szerzett mandátumot (az eset pikantériája, hogy annak az agrárbizottságnak az alelnöke két tiszás politikus, Ráki Zsolt és Varga Lőrinc Mihály mellett, amelynek a nyílt levél szól).

A levélben a MOSZ három dolgot kér a tagdíjakkal és állami támogatással együtt évi 30 milliárd forintból gazdálkodó NAK-kal kapcsolatban:

  • a parlamenti bizottság tekintse át a kamara létrehozását, működésének és költséggazdálkodásának történetét;
  • a parlament törvénymódosítást a kötelező kamarai tagság eltörléséért, az önkéntes tagság bevezetéséért;
  • továbbá a bizottság kezdeményezze, hogy már idén se kelljen kamarai hozzájárulást fizetni a tagoknak, a MOSZ szerint közel 20 milliárd forintot megőrizve ezzel a mezőgazdasághoz kötődő vállalkozásoknál.

A MOSZ szerint ez utóbbi azért sürgős, mert a NAK eddigi működési gyakorlata alapján a tagdíjfizetés heteken belül esedékessé válik, márpedig „a kötelező tagság és a tagdíjfizetési kötelezettség fenntartása morálisan is megviselné az agrártársadalmat”.

belföld Kovács Petra Judit Nemzeti Agrárkamara Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége fidesz parlament Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége győrffy balázs Papp Zsolt kötelező kamarai tagság agrárbizottság