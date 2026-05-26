Megszüntetik a parkolóautomatákat Budapesten

A jövőben helyben már nem lehet készpénzért parkolójegyet venni Budapesten, megszűnnek a parkolóautomaták az RTL híradója szerint.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A városvezetés szerint a lépésre azért van szükség, mert túl sokba került az automaták üzemeltetése, a Népszava például korábban arról írt, volt olyan kerület, ahol ez évi bruttó százmillió forintot vitt el.

A Híradónak nyilatkozó járókelők azt mondták, már most is inkább telefonról parkolnak. Az nem derült ki, hogy mi lesz azokban az esetekben, amikor valakinek egyszerűen nincs mobiltelefonja. Vagy van, de lemerült. Vagy ellopták.