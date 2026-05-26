Szép jó reggelt, szevasz! Parlamentben mi lesz?

POLITIKA

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden az Országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők - írja az MTI.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek

  • a végrehajtási visszaéléseket,
  • a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket,
  • a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését,
  • a kegyelmi botrány felelőseit, illetve
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.

A képviselők döntenek Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is.

Bővebben már tegnap írtunk erről és a többi ma felmerülő kérdésről, például az alaptörvény tervezett módosításáról.

POLITIKA kocsis máté fidesz vizsgálóbizottság magyar péter Tisza Párt magyar nemzeti bank országgyűlés
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter parlamenti beszéde előtt órákkal összecsaphat a Tisza és a Fidesz

A tiszás Alaptörvény-módosításról már reggel tárgyalnak az Igazságügyi bizottságban, ami kiverte a Fidesznél a biztosítékot.

Windisch Judit
POLITIKA