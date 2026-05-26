Szép jó reggelt, szevasz! Parlamentben mi lesz?

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden az Országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők - írja az MTI.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek

a végrehajtási visszaéléseket,

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket,

a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését,

a kegyelmi botrány felelőseit, illetve

a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.

Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.

A képviselők döntenek Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is.

Bővebben már tegnap írtunk erről és a többi ma felmerülő kérdésről, például az alaptörvény tervezett módosításáról.