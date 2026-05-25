Magyar Péter parlamenti beszéde előtt órákkal összecsaphat a Tisza és a Fidesz

POLITIKA

Ezen a héten tartja első rendes üléseit a frissen megválasztott parlament, a keddi ülés délután 1-kor kezdődik.

Már reggel komoly vitára lehet számítani az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottságban, ahol végigtárgyalják a benyújtott tiszás javaslatokat, köztük azt az Alaptörvény-módosítást.

Magyar Péter az alakuló ülésen
Fotó: Bankó Gábor/444

Miután a javaslat két ciklusra korlátozná a miniszterelnök mandátumát, a Fidesz erősen támad. Szerintük ez a lex Orbán, és visszamenőleges jogalkotás. Az egyik benyújtó, Melléthei-Barna Márton szerint ez nem igaz, mert Orbán múltbeli tevékenységére nem vonatkozik, csak a jövőre nézve állít korlátokat. Az ilyen pedig az Alkotmánybíróság szerint sem tilos.

Ezzel a módosítással kezdenék eltörölni a KEKVA-modellt, és visszaállamosítanák a magánalapítványokba kiszervezett egyetemeket. A módosítás a Fidesz ideológiai hátországának legfontosabb intézményét, az MCC-t is érinti.

A módosítással teremtenék meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének lehetőségét is. A Fidesz itt nem a Szuverenitásvédelmi Hivatalért aggódik, hanem a migráció miatt.

A javaslat szerint ugyanis a következő bekezdést törölnék az Alaptörvényből: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”

A Fidesz szerint az első mondat eltörlésével az eddigi migrációs politikát akarják felszámolni. Múlt héten rákérdeztünk Melléthei-Barna Mártonnál, és a Tisza sajtóosztályánál, hogy miért az egész bekezdést törlik, a Szuverenitásvédelmi Hivatal miatt nem volna-e elég csak a második mondatot és van-e bármilyen tervük a migrációs politikával kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk választ.

A bizottságban ott ül a fideszes Gulyás Gergely, Budai Gyula és Németh Balázs is, így a hangulat garantált.

Ezen az ülésen tárgyalják a vizsgálóbizottságok felállítására vonatkozó javasolatokat is. A Tisza jelentősen szigorítana a feltételeken, kimondanák, hogy kötelező megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, végső esetben rendőrrel állíttatnák elő a távolmaradót. A TASZ szerint aránytalanul szigorú eszközöket kapnának a testületek.

Kedd délelőtt lehet még egy érdekes bizottsági ülés: a pénzügyibe az NMHH elnökét, Koltay Andrást hívták meg egy költségvetési ügyben. Kérdés, a tiszások mennyire állnak bele a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökébe, akit Magyar Péter szintén lemondásra szólított fel.

A mentelmi bizottság, majd pár órával később a parlament Kocsis Máté mentelmi jogáról dönt. A fideszes politikus korábban arról beszélt, tudomása szerint Magyar Péter édesanyja tett ellene feljelentést „valamiért”. Kocsis azt ígérte, ő is meg fogja szavazni a mentelmi jogának felfüggesztését a parlamenti ülésen. A valamiért az lehet, hogy Kocsis tavaly kérdésnek álcázva azzal vádolta meg Erőss Mónikát, hogy intézkedett a Tisza érdekében a bíróságon. Erőss ugyanilyen jellegű poszt miatt Deutsch Tamást is feljelentette rágalmazásért.

A parlamenti ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul, amire a képviselőcsoportok válaszolhatnak. Ha Magyar kevesebbet beszél, mint 20 perc, akkor minden frakciónak 5-5 perce van, ha többet, akkor 8-8, ami után Magyar még válaszol.

A közzétett napirend szerint ezután jönnek az interpellációk, majd határozhatnak a vizsgálóbizottságok felállításáról. Jöhet

  • a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság (az iratokat az Igazságügyi Minisztérium és a Sándor-palota is nyilvánosságra hozta, amiből kiderült, hivatalában tudták, hogy Novák Katalin ámokfutásra készül, a volt elnök nem mondott igazat, Balog Zoltán pedig állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte tőle, hogy járjon közben K. Endre érdekében),
  • az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság,
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottság,
  • a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság,
  • és a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság.

Három-négy óra fele már az azonnali kérdések órája jön, Magyarra egyelőre egy Mi hazákos kérdés vár. A szabályok szerint nem kötelező azonnal válaszolni, Orbán Viktor háromhetente tette ezt meg.

Szerdán reggel 9-től ülésezik a parlament, akkor a három tiszás törvényjavaslat általános vitáját tartják. Ez az az Alaptörvény-módosítás, a vizsgálóbizottságokra vonatkozó szabályozás és a tisztességtelen fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos törvényjavaslat.

Csütörtökön a Honvédelmi bizottság meghallgatja a vezérkari főnöknek javasolt Sándor Zsoltot. Valószínűleg a házelnöki szék-gate folytatását sem ússzuk meg.

POLITIKA alaptörvény-módosítás Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság kocsis máté fidesz napirend előtti felszólalás kegyelmi botrány parlament házelnöki szék magyar péter kekva kegyelmi ügy mentelmi jog Szuverenitásvédelmi Hivatal
Kapcsolódó cikkek

Tűzpiros gurulós székre cserélte Tisza István házelnöki székét Forsthoffer Ágnes

És ezzel meg is történt az új parlament egyik első mini-botránya.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A kormány belenyúl a NER párhuzamos valóságába: visszaveszik a kiszervezett KEKVA-kat

Ez a Fidesz ideológiai hátországát, az MCC-t is érinti, de a modellváltó egyetemek kérdésének is nekimennek. Azonnal kell lépni, 10 milliárd euró a tét.

Kolozsi Ádám
belföld

A nyilvánosságra hozott iratokból kiderült: az a kevés, amit Novák Katalin kipréselt magából a kegyelmi ügy magyarázataként, egyáltalán nem volt igaz

Novák a leköszönő beszédében azt mondta: „abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával”. A neki készített feljegyzésekben azonban pontosan le volt írva, hogy miért ítéltek el K. Endrét.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Milliárdokból tolták Orbánék sötét narratíváját, miközben függetlennek hazudták magukat

Hamarosan vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, amivel nem csak 6 milliárdot spórolunk meg.

Windisch Judit
POLITIKA

Ókovács Szilveszter és KDNP-s képviselő felesége széket faragtatnának a házelnöknek

Hogy ne változzon „a történelmi enteriőr”.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Répássy Róbert a kegyelmi botrányról: Nem érdemes összeesküvés-elméleteket fabrikálni

A volt államtitkár a 444-nek arról beszélt, Varga Judit kabinetje tette le a miniszter elé Novák Katalin döntését ellenjegyezni úgy, hogy az előtte nem járt a kegyelmi főosztályon. Szerinte a pápalátogatás indokolta a sietséget.

Windisch Judit
POLITIKA

A Sándor-palotában látták, hogy Novák ámokfutásra készül

A most közzétett iratokból kiderül, hogy a Köztársasági Elnök Hivatal stábja olyat tett, amit amúgy nem szokott: kétféleképp készítették elő a legfontosabb papírt. És szó sem lehet valamiféle tévedésről, Novák is jól tudta, hogy mit tesz, mert ő sem a szokásos ügymenetet követte.

Rovó Attila
vélemény

Hosszú menet volt, de csak győzött a NOrbán

A NOlimpia sikerén felbuzdulva a Momentum már 2017-ben népszavazást akart a miniszterelnöki ciklus korlátozásáról. Nem voltak egyedül, már 1991-ben készült olyan alkotmánytervezet, ami szerint Orbánnak 2018-ban át kellett volna adnia a hatalmat.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében

„Nálam megáll a történet. A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs” – állítja Orbán volt minisztere.

Haász János
belföld

Szó sincs visszamenőleges jogalkotásról a miniszterelnöki tisztség betöltésének nyolc éves korlátja esetén a módosítás benyújtója szerint

Kocsis Máté máshogy látja.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

A dokumentumból kiderül, hogy a köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.

Benics Márk
POLITIKA