Magyar Péter parlamenti beszéde előtt órákkal összecsaphat a Tisza és a Fidesz

Ezen a héten tartja első rendes üléseit a frissen megválasztott parlament, a keddi ülés délután 1-kor kezdődik.

Már reggel komoly vitára lehet számítani az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottságban, ahol végigtárgyalják a benyújtott tiszás javaslatokat, köztük azt az Alaptörvény-módosítást.

Magyar Péter az alakuló ülésen Fotó: Bankó Gábor/444

Miután a javaslat két ciklusra korlátozná a miniszterelnök mandátumát, a Fidesz erősen támad. Szerintük ez a lex Orbán, és visszamenőleges jogalkotás. Az egyik benyújtó, Melléthei-Barna Márton szerint ez nem igaz, mert Orbán múltbeli tevékenységére nem vonatkozik, csak a jövőre nézve állít korlátokat. Az ilyen pedig az Alkotmánybíróság szerint sem tilos.

Ezzel a módosítással kezdenék eltörölni a KEKVA-modellt, és visszaállamosítanák a magánalapítványokba kiszervezett egyetemeket. A módosítás a Fidesz ideológiai hátországának legfontosabb intézményét, az MCC-t is érinti.

A módosítással teremtenék meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének lehetőségét is. A Fidesz itt nem a Szuverenitásvédelmi Hivatalért aggódik, hanem a migráció miatt.

A javaslat szerint ugyanis a következő bekezdést törölnék az Alaptörvényből: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”

A Fidesz szerint az első mondat eltörlésével az eddigi migrációs politikát akarják felszámolni. Múlt héten rákérdeztünk Melléthei-Barna Mártonnál, és a Tisza sajtóosztályánál, hogy miért az egész bekezdést törlik, a Szuverenitásvédelmi Hivatal miatt nem volna-e elég csak a második mondatot és van-e bármilyen tervük a migrációs politikával kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk választ.

A bizottságban ott ül a fideszes Gulyás Gergely, Budai Gyula és Németh Balázs is, így a hangulat garantált.

Ezen az ülésen tárgyalják a vizsgálóbizottságok felállítására vonatkozó javasolatokat is. A Tisza jelentősen szigorítana a feltételeken, kimondanák, hogy kötelező megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, végső esetben rendőrrel állíttatnák elő a távolmaradót. A TASZ szerint aránytalanul szigorú eszközöket kapnának a testületek.

Kedd délelőtt lehet még egy érdekes bizottsági ülés: a pénzügyibe az NMHH elnökét, Koltay Andrást hívták meg egy költségvetési ügyben. Kérdés, a tiszások mennyire állnak bele a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökébe, akit Magyar Péter szintén lemondásra szólított fel.

A mentelmi bizottság, majd pár órával később a parlament Kocsis Máté mentelmi jogáról dönt. A fideszes politikus korábban arról beszélt, tudomása szerint Magyar Péter édesanyja tett ellene feljelentést „valamiért”. Kocsis azt ígérte, ő is meg fogja szavazni a mentelmi jogának felfüggesztését a parlamenti ülésen. A valamiért az lehet, hogy Kocsis tavaly kérdésnek álcázva azzal vádolta meg Erőss Mónikát, hogy intézkedett a Tisza érdekében a bíróságon. Erőss ugyanilyen jellegű poszt miatt Deutsch Tamást is feljelentette rágalmazásért.

A parlamenti ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul, amire a képviselőcsoportok válaszolhatnak. Ha Magyar kevesebbet beszél, mint 20 perc, akkor minden frakciónak 5-5 perce van, ha többet, akkor 8-8, ami után Magyar még válaszol.

A közzétett napirend szerint ezután jönnek az interpellációk, majd határozhatnak a vizsgálóbizottságok felállításáról. Jöhet

a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság (az iratokat az Igazságügyi Minisztérium és a Sándor-palota is nyilvánosságra hozta, amiből kiderült, hivatalában tudták, hogy Novák Katalin ámokfutásra készül, a volt elnök nem mondott igazat, Balog Zoltán pedig állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte tőle, hogy járjon közben K. Endre érdekében) ,

, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság,

a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottság,

a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság,

és a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság.

Három-négy óra fele már az azonnali kérdések órája jön, Magyarra egyelőre egy Mi hazákos kérdés vár. A szabályok szerint nem kötelező azonnal válaszolni, Orbán Viktor háromhetente tette ezt meg.

Szerdán reggel 9-től ülésezik a parlament, akkor a három tiszás törvényjavaslat általános vitáját tartják. Ez az az Alaptörvény-módosítás, a vizsgálóbizottságokra vonatkozó szabályozás és a tisztességtelen fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos törvényjavaslat.

Csütörtökön a Honvédelmi bizottság meghallgatja a vezérkari főnöknek javasolt Sándor Zsoltot. Valószínűleg a házelnöki szék-gate folytatását sem ússzuk meg.