Hosszú menet volt, de csak győzött a NOrbán

A miniszterelnöknél jóval kisebb hatalommal bíró köztársasági elnök csak két cikluson át töltheti ki mandátumát, egy miniszterelnök viszont korlátlan ideig lehet hatalmon. Legalábbis így volt ez az 1989-90-es rendszerváltástól mostanáig.
A Tisza szerdán benyújtotta az első, kormányváltás utáni Alaptörvény-módosítást, amivel nyolc évre korlátozzák azt, hogy meddig lehet valaki miniszterelnök. A változtatás visszamenőleg is érvényes, vagyis miután elfogadják, Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök.
A köztársasági elnöki hatalom korlátozásánál 36 évvel ezelőtt szokás volt emlegetni a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét, nem jó, ha túl sokáig van a köztársasági elnöki székben egy politikus, még megnőne a hatalma, netán személyét kultusz övezné, autoriterré válna. A demokráciának amúgy is a megújulásról kell szólnia.
A tartós közhatalomgyakorlás a magánérdeket a közérdek elé helyező struktúrák kialakításához vezethet. Az elmúlt 16 év tapasztalatával a hátunk mögött felmerül a kérdés: nem igaz mindez, akár fokozottan, egy miniszterelnökre? Több válasza is volt erre a kérdésre a harmadik köztársaság alapító atyáinak.
Magyar Péter és a Tisza két ciklusra korlátozná a miniszterelnöki mandátumot. Erre nincs példa a nyugati világban, és jogállamisági kérdéseket is felvet. Alkotmányjogászokkal vettük át a lehetséges hátulütőket és pozitív hatásokat.
