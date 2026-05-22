Ókovács Szilveszter és fideszes képviselő felesége széket faragtatnának a házelnöknek

Forsthoffer Ágnes házelnök május 21-én arról posztolt, hogy tűzpiros gurulós székre cserélte Tisza István házelnöki székét a parlament üléstermében. Kövér László az 1902-ben készült székben ülve vezette az üléseket, Forsthoffer a széket múzeumba vitette. (2012-ig a díszes a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva, onnan hozatták át a Parlamenti Múzeumba, majd a múzeum akkori vezetője meglepődve tapasztalta, hogy a szék nem oda került, hanem Kövér László feneke alá.)

Forsthoffer Ágnes széke.

Az ügybe most oldalvízen bekapcsolódott az Opera igazgatója, Ókovács Szilveszter, aki a Facebookon arról ír, hogy az Opera asztalosműhelye vállalja a házelnöki szék hasonmásának elkészítését, így „ha az országgyűlési múzeumba szánják az eredeti, 1902-es darabot a kímélet miatt, mégsem fog változni a történelmi enteriőr”.

Szerinte a parlamenti patkó „irodabútorokkal disszonáns teret adna, gondolom, a falfestmények cseréjét sem fontolgatja senki”. Azt írja, a házelnöki széket az a Thék Endre készítette, akinek műhelye az Operaházon is dolgozott, a költséget ő maga állja, parlamenti képviselő feleségemmel együtt (aki fideszes). A felajánló levelet már eljuttatta a hivatalos címre, ha belemennek, az őszi ülésszak kezdetére elkészül a replika.

Kaufmann Balázs
