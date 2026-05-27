Mártha Imre szerint kormányzati kérésre, a köztársasági elnöki rezidencia kertjéből figyelte meg őt a Ripost, úgyhogy feljelentést tett

Feljelentést tett Mártha Imre, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Ómolnár Miklós és Farkas Örs ellen, miután állítása szerint rájött, hogy Ómolnár „politikai akciócsoportjának” célpontja volt.

„A Mediaworks Hungary Zrt. igazgatója, a bulvárpápaként elhíresült Ómolnár Miklós által szervezett, általa »politikai akciócsoportként« aposztrofált szervezet céltáblájává, üldözöttjévé, megfigyeltjévé váltam, - mely csoport és irányítóik célja nevesítetten is az ún. »karaktergyilkosság« volt. Tevékenységük arra irányult, hogy társadalmilag ellehetetlenítsenek, a rólam kialakult képet összetörjék, engem emberileg bemocskoljanak”,

áll a 444 birtokába jutott feljelentésben, amely bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények sorának gyanúját veti fel.

Mártha Imre saját bevallása szerint az Átlátszón megjelent interjú alapján jött rá, hogy ő maga is célpontja lett a rágalomhadjáratnak. Ebben az interjúban Forgács Ágnes, a Ripost volt munkatársa meséli el részletesen, hogyan is működött az a „politikai akciócsoport”, amelynek ő maga is a része volt. Itt Forgács elmondása szerint a feladatok nem szerkesztőségi ötletekből születtek, hanem aktákat kaptak.

Mártha Imréről például sokoldalas anyag érkezett, benne a zárt Instagram-profiljáról lementett képekkel és egyéb személyes adatokkal. Ezeket az aktákat Ómolnártól kapták, de Forgács úgy gondolja, nem Ómolnár állította össze őket. Többször látta ugyanis, hogy Ómolnár Farkas Örstől kap e-maileket. Farkas Rogán Antal kabinetminiszter beosztottja, ekkoriban tájékoztatásért felelős miniszteri biztos, 2024-től pedig a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár volt. A munkavégzéssel kapcsolatban egyébként az interjú szerint minden kedden kaptak utasításokat a Karmelitából.

A lapunkhoz eljutott dokumentum szerint Mártha Imre azt kéri a fővárosi főügyésztől, hogy indítson nyomozást Farkas Örssel szemben hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Forgács Ágnes azt is elmesélte az interjújában, hogy eleinte még csak az volt a feladat, hogy saját módszereik segítségével megtalálják és beazonosítsák Mártha Imre tartózkodási helyét. Amikor ez megvolt, egy olyan erdős területen húzódtak meg, ahonnan ráláttak Mártha kapujára és az utcára. Itt egy hónapig sátraztak és fotóztak.

Mártha Imre a feljelentésben azt írta, a Google Maps és a kormánypárti médiában megjelent fotók segítségével beazonosította az újságíró és fotósa potenciális „megfigyelőállását”. Ez szerinte nem volt más, mint a magyar állam tulajdonában álló köztársasági elnöki rezidencia kertje. Mártha Imre szerint ez felveti a gyanúját, hogy erről az akkori köztársasági elnöknek, Áder Jánosnak is tudomása lehetett, de az engedély nélküli megfigyelés bűntette mellett felveti a köztársasági elnök őrzését akkor ellátó Készenléti Rendőrség felelősségét is.

A BKM vezérigazgatóját a megfigyelés és Farkas Örs utasításai mellett megdöbbentette az az információ is, ami egy évekkel ezelőtti, a kormánypárti médiában megjelent interjúval kapcsolatban derült ki. Ebben egy felismerhetetlenségig eltorzított, magát kukásnak kiadó férfi mesél arról, hogy miután sokáig bizonytalanságban tartották őt, pont karácsony előtt küldték el a BKM-től, ezzel pedig ellehetetlenítették a kétgyerekes családapát. Forgács Ágnes elmesélte, hogy ők még a megjelenés előtt felismerték, hogy ez a magát kukásnak kiadó személy maga Ómolnár Miklós volt.

Ezért Ómolnár ellen „aljas célból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt” tesz feljelentést.

Mártha a 444-nek azt mondta, mivel a BKM létfontossági infrastruktúrának minősül, ezzel a videóval Ómolnár kimerítette a közérdekű üzem működésének megzavarása büntetőjogi tényállást, hiszen a szemétszállításban közreműködőket lázította és engedetlenségre uszította. Ennek vélhetően közvetlen következménye is volt szerinte 2022 októberében a 3 napos vadsztrájk, amikor hulladékelszállítási gondokat okozott a fővárosban.

„Utoljára az 1950-1960-as években volt lehetett olyat látni, mint, ami velem történt a 2020-as Magyarországán. Ezt kétségbeejtőnek tartom”, mondta lapunknak. Azzal kapcsolatban ő is csak találgatni tud, hogy miért lett a megfigyelés és a lejáratás célpontja.

„Soha nem indultam egyetlen választáson sem, nem voltam soha kormánytag. Amióta kijöttem az egyetemről, dolgoztam Londonban, az MVM-nek, az Invitelnek és most a BKM-nek, illetve a Mol Csoportnak. Érthetetlen, hogy miért kell egy cégvezetőt megfigyelni”, magyarázta.

Talán attól félhettek szerinte, hogy politikai pályára fog lépni, holott ő magát sosem tartotta politikai tényezőnek. Még azt tudja elképzelni, hogy a Paks 2 miatt megfogalmazott szakmai kritikája miatt lett célpont. Orbán Viktor a választások után négy nappal a Patriótának adott interjújában arra a kérdésre ugyanis, hogy mit bánt meg, azt felelte, hogy a Paks 2 körüli késlekedést. Mártha Imre az elmúlt másfél évtizedben sokat nyilatkozott kritikusan a témában, és szerinte bár kell atomerőmű az országnak, azt nem túlárazva, téves műszaki koncepciókkal és közbeszerzési eljárás nélkül kell megcsinálni. A volt MVM-vezér véleményére az iparágban sokat adtak, ami erősen fékezte a projektet és ezt Orbán vagy a körülötte lévők talán a lejáratással akarták meghálálni szerinte.