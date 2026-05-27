Megszavazták, hogy Magyarország maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságban

Kivételes eljárásban tárgyalta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, ami lehetővé tette, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja maradjon. A javaslat 133 igen, 37 nem és 5 tartózkodással átment.

Igennel csak a tiszások szavaztak, a Fidesz-KDNP döntő többsége nemet nyomott, a KDNP-s Simicskó István viszont tartózkodott a mi hazánkos politikusokkal együtt.

Az Orbán-kormány egy éve döntött úgy, hogy Magyarország kilép az ICC-ből, ami egy egyéves procedúra. Az még nem járt le, ezért nem a visszalépésről döntöttek a képviselők, hanem arról, hogy a kilépési szándékot vonják vissza.

Az Orbán-kormány egyébként arra hivatkozott, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság politikai testületté vált, amire szerinte jó példa volt a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elleni vádemelés is. Orbán Viktor fogadta is Netanhjahut, aki körözés alatt állt, de fel sem merült, hogy letartóztassák.

A Tisza szerint viszont fontos a tagság, a javaslat indoklása szerint abból indulnak ki, hogy a nemzetközi jogrend erősítése és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása összhangban áll az ország hosszú távú érdekeivel, alkotmányos identitásával és nemzetközi tekintélyével.

Magyar Péter is meghívta az izraeli miniszterelnököt október 23-ára, azzal, hogy ha jön, letartóztatják.