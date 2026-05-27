Miközben az Országházban is zajlik az élet, a kormányzat is a sajtótájékoztatót tart

Mi lesz a jegybankelnöki találkozóval?
Magyra Péter és Varga Mihály találkozni fognak. Ennek a kereteit már vélhetően megteremtették, de a tartalmáról bővebb információ még nincsen.
A Kontroll azt kérdezte, hogy eljuthatnak-e gyorsan oda, hogy az egész Klebelsberg Központot megszüntessék. Magyar Éva szerint nem beszántani szeretnék, hanem radikálisan átalakítani, mert a túlzott központosítás még több problémát okozott. Arról, hogy az önkormányzatok visszavennék-e az iskolákat, azt mondták, nem lesznek 100 százalékban visszaadva, de cél, hogy legyen beleszólásuk az iskolák működését.
A 444 kérdésére, hogy mikor fogják visszaállítani a vármegyéket megyékre, még nem tudni, de látni kell, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatnak, a következő kormányüléseken ez nem valószínű, hogy szóba kerül.
Kustánczi Norbertnek, a kommunikációs államtitkárság vezetőjének feladata miből fog állni? Magyar Éva elmondta, hogy az ő feladata nem lesz független Magyar Péterétől, de párhuzamosan működik. Ha Magyar Péter kommunikál a Facebookon, az az ő véleménye. Ha eltérne ez a kormányétól, arról azt mondták, ilyen még nem volt, de majd meglátják.
Az algyői polgármester közölte, hogy lemond, ha csökkentik a fizetését. Van-e terv lemondási hullám esetére? Egyelőre nem született döntés, de Magyar Péter világosan elmondta, hogy szolgálatként kell tekinteni a munkára. Arról nincs szó, hogy megvonnák a fizetést, erről akkor érdemes beszélni, ha lesznek konkrét számok. Megkérdezték Szondi Vandát, hogy mekkora csökkentést tartana elviselhetőnek, azt mondta, jelenleg társadalmi munkában dolgozik, fizetést sem kap, nem gondolja, hogy piaci fizetés kéne itt bárkinek.
Tóth Gábor rendészeti államtitkárról is kérdeztek. A Magyar Hang megkérdezte, hogy hogyan esett rá a választás és hány jelölt közül választották ki. Erről nincs pontos adat, Pósfai Gábor és Magyar Péter válasza az volt, hogy szakmai szempontokat vettek figyelembe, és 2006 őszén nem volt érintett a döntéshozatalban. 2009. március 15-én volt könnygázazás és vegzálták a sajtót is. Erről nincs információ.
A Magyar Hang az azbesztparáról kérdezett. Gajdos László szerint néhány héten belül megkezdődhet a mentesítés. Ez hogy nézhet ki? Felállítottak egy tárcaközi munkacsoportot, most mindenki ezen dolgozik. Az azbeszttartalom például porózus formában is terjedhet, ezért sem javasolják a lakosságnak, hogy önerőből próbáljanak mentesíteni. A lefedés sem megoldás, mert ha kátyú lesz, felverődhet ez a por. Azon vannak, hogy ezeket fel tudják szedni és biztonságosan elvigyék, és majd hogyan tudjanak újra járható útburkolatot csinálni.
Az osztrák hatóságok állítólag évtizedek óta tudtak a szennyezésről. Köböl Anita azt mondta, itt súlyos mulasztás történt, ami ha bebizonyosodik, akkor az osztrák félnek ezt ki kell vizsgálnia, és biztosítania kell, hogy ez ne a magyar érintetteknek okozzon kárt.
A magántőkealapokról azt mondták el, hogy a 2026. szeptemberi tulajdonosi viszonyok lesznek nyilvánosságra hozva. Hogy lesz-e felső határa annak, mennyi közpénzt tehet ezekbe az állam, azt mondták, hogy konkrét összegről most nincs információ, ez attól is függ, hogy be kell bizonyosodnia, hogy valójában magánvagyon gyarapodása történt. Ezt majd ki kell nyomozni.
Milyen feltételnek kell teljesülnie, hogy a csatlakozási tárgyalások megnyíljanak Ukrajna előtt? Technikai tárgyalások folynak, Magyarországnak világos elvárásai vannak. Hogy mik ezek a jelenlegi szempontok, arról azt mondta Szondi Vanda, hogy erről volt már szó, de a Külügyminisztériumtól elkéri és elküldi a pontos kéréseket.
A Telex megkérdezte, hogy a 27 szupermérföldkőből és a 368 sima mérföldkőből mennyit nem teljesített az előző kormány, de erről jelenleg nincs pontos információ. Szeptembertől valóban lesznek olyan egyetemisták, akik ezután részesülhetnek az Erasmus+-ból? Technikai egyeztetések zajlanak, a tárgyalások végén fogja mindenki látni, hogy mik a döntések.
Magyar Éva elmondta, hogy a Moltól kapott információ szerint befejeződött a rendőrségi helyszínelés, és már biztonságos az üzem, a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, utána derül ki, kb. meddig tarthat a javítás, előzetes becslés szerint több hónap. A hét kórházban ellátott sérült állapota stabil, javul.
Azt, hogy ezek a cégek monopolhelyzetbe kerültek a piacon, ezt úgy kell rendbe tenni, hogy ne okozzanak pánikot. A pazarlást viszont megszüntetik. Az, hogy valaki valamit mond egy interjúban, az nem jelenti, hogy úgy is van. Szondi Vanda azt mondta, még nem volt olyan óra az elmúlt két hétben, hogy ne borultak volna ki csontvázak a szekrényből. Ennyi idő után ilyen mennyiségű adat esetében nem elvárható, hogy már döntések szülessenek. Nagyon sok érintett van az ügyben, rengeteg alvállalkozó, és meg kell rendezni a közeljövőben a rendezvényeket is.
Az RTL a magántőkealapokról azt kérdezte, tervezik-e átvenni felettük az irányítást. Nem, az állam tisztában van azzal, hogy ezekre szükség van, a cél, hogy ezek a gazdaság javát szolgálják, és a korábbi években ezek nem mindig történtek így. A cél a transzparencia erősítése.
A kérdések következnek, először az MTI kérdezhetett volna, de nem kérdezett, helyette a 24.hu kezdett. Magyar Péter találkozik csütörtökön Ursula von der Leyennel? Egyelőre konkrét időpontot nem tudnak megosztani. Arra a kérdésre, hogy miért van szükség a találkozójukra, amikor a pénzek feloldását a tagállamok döntik el, nem az Európai Bizottság elnöke, Köböl Anita azt mondta, azt láttuk eddig, hogy az ország mennyi hátrányt szenvedett amiatt, hogy nem tudtak megegyezni az EU-val. Emiatt Magyar Péter meg is ígérte, hogy a források jelentős részét határidőre hazahozzák, ezért is találkoznak. A témában egyéb részleteket a háttértárgyalások miatt nem tudtak elmondani.
A vidékfejlesztési miniszternek a kormányhivatalok engedélyezési folyamatait is felül kell vizsgálnia június 20-ig. A cél, hogy kiderüljön, az elmúlt évek nagy ipari beruházásai jogszerűen kaptak-e zöld utat.
A magyar agrárkamaráról szóló törvényt és a kamara működését felülvizsgáltatják. Június 4-ig elő is kell készíteni a szükséges jogszabályi intézkedéseket. Valóban gazdaközpontú kamarát akarnak, mivel jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne egy szűk politikai elit érdekeit tartsa szem előtt.