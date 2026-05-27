Nagy Ervin kulturális államtitkár a következő évadtól nem lép színpadra Pintér Béla társulatában

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől – írja Pintér Béla Facebook-posztjára hivatkozva a Telex. „Örömmel tölt el minket, hogy egy olyan ember felel majd a kultúráért – és azon belül a színházért –, aki több évtizedes színészi pályafutása során a legkülönbözőbb színházi struktúrákban és intézményekben szerzett tapasztalatot, így belülről ismeri a szakma működését, kihívásait, nehézségeit és lehetőségeit” – fogalmazott Pintér.

Az államtitkár a következő évadtól leadja a Pintér Béla Társulatban játszott mindkét szerepét. Az Anyám Orrát ebben az évadban már nem is játsszák, az Anyaszemefényét viszont még egyetlen alkalommal, június 14-én meg lehet nézni az Átriumban az államtitkárrá avanzsált színésszel.

Nagy Ervin, aki Magyar Péter miniszterelnök legelső ismert támogatói közé tartozott 2024-től kezdődően, a választásokon egyéniben is győzött Dunaújvárosban, majd a hétvégén az államtitkári kinevezését is megkapta.

Frissítés

Nagy Ervin a Katona József Színházban is játszott 2025/26-ban, itt ugyancsak két előadásban volt érintett. A Katona érdeklődésünkre jelezte, a szóban forgó előadásokat, vagyis a Mefisztólandot és a hosszú évek óta futó A bajnokot tavasszal levették műsorról, így a következő évadban itt sem fog fellépni az államtitkár.