Több tízezer jegy nélküli szurkolót várnak a BL-döntőre, megnyitják a reptér 1-es terminálját is

Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten – mondta Kuczik János Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a keddi sajtótájékoztatóján.

A francia PSG, illetve az angol Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, de a rendőrség információi szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre.

Az UEFA Bajnokok Ligája döntője a világ egyik legnézettebb sporteseménye. A tavalyi döntőt 148 millióan látták a televízióban, többen, mint az amerikai Super Bowlt, ezért a rendőrség egy éve készül az Európai Labdarúgó-szövetséggel, az UEFA-val közösen a sportesemény biztosítására. Ennek érdekében a kollégák részt vettek a tavalyi döntőn és az idei két elődöntőn. Kuczik hozzátette: mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások, ezért 5-5 francia és angol rendőr is segíti a helyszínen a magyar rendőrség munkáját.

A várható forgalomkorlátozásokról azt mondta: a Puskás Aréna, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órakor lezárják az utakat, így a többi között a Dózsa György út, a Stefánia Út, az Ajtósi Dürer Sor, a Thököly út és a Kerepesi út egyes szakaszait is, ahol a szurkolók vonulni fognak. Továbbá lezárják az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakasza is a gépjárműforgalom elől. Egyes közterületeken parkolási tilalmat vezetnek be és az esetleg otthagyott autókat elszállítják. A tulajdonosok egy erre a célra létrehozott zöld számon hívhatják a hatóságokat.

A repülőtérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel használható, a 112-es rendőrségi bejelentővonalon pedig angol és francia nyelven beszélő kollégáik is fogadják a hívásokat.

Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal-drukkereknek a Városligetben a Napozóréten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sportparkban.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese közölte, hogy péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája.

Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálját is. Utóbbira érkezik az összes londoni járat, az összes Arsenal-szurkoló, így a kereskedelmi járatok is. Közel egy éve készülnek a sporteseményre, amivel kapcsolatban extrém terhelésre számít a reptér. Ezért egy speciális irányítóközpontot fognak működtetni a forgalom, a napi mintegy 700 fel- és leszállás, valamint a 80-85 ezer utas kezelésére.

Mivel kereskedelmi járatok mellett chartergépeket és privát repülőgépeket is fogadniuk kell, ennyi gép parkolását másképp nem tudják megoldani, ezért szombaton lezárják az 1-es kifutópályát és a várakozó gépek ott parkolhatnak.

Arra kérnek minden utast, hogy ebben az időszakban a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre, és indulás előtt tájékozódjanak a repülőtérre történő kijutás körülményeiről és idejéről.

Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője azt mondta, a repülőtérre közlekedő buszjáratok sűrítése mellett buszjáratot indítanak a reptér I-es termináljára is, illetve Champions League Express jelöléssel külön charter-buszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható. A szokásoshoz képest plusz száz autóbuszt állítanak forgalomba péntektől vasárnapig és tartalék buszokkal is készülnek.

A reptéri járatok, illetve a metrószerelvények 2-3 percenként követik majd egymást, illetve az 1-es villamos is sűrítve közlekedik. A szurkolókat útba igazító úgynevezett totemoszlopot a város 30 pontján helyeznek el és valamennyi utaskoordinátor szolgálatban lesz, köztük olyanok is akik idegen nyelveken beszélnek. Azzal zárta: a taxisok – akik amúgy tüntetési szándékot lebegtetnek a hétvégére – fokozott ellenőrzésre számíthatnak. (MTI)