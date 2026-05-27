Tüntetési szándékot lebegtetnek a taxisok a Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjére

Tüntethetnek a budapesti taxisok a Bajnokok Ligája-döntő alatt a Budapesti Közlekedési Központ díjszabási javaslata miatt – írja a 24.hu.

Pattanásig feszült a hangulat a fővárosi taxistársadalomban, miután a BKK egy olyan új javaslatcsomagot nyújtott be, amely „alapjaiban fenyegeti a taxisvállalkozások megélhetését és a budapesti utazóközönség pénztárcáját” – idézi a lap a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnökét, Kiss Ádámot, aki közleményt adott ki az ügyről. Az érdekvédelmi szervezetek és a taxisok hírlevelei szerint a felháborodás akkora, hogy amennyiben a Főváros „enged a BKK nyomásának”, a taxisok május 30-án és 31-én – tehát éppen a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén – az utcára vonulnak és demonstrációt kezdeményeznek.

A taxisok felháborodásának középpontjában a rögzített hatósági ár esetleges eltörlése, illetve egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetése áll.

Az érdekképviseletek szerint a rögzített hatósági ár nemcsak a sofőröknek, hanem az utasoknak is alapvető biztonságot és kiszámíthatóságot jelent. A fix tarifa garantálja, hogy az utas pontosan tudja, mennyit fog fizetni, és megvédi őt a tisztességtelen lehúzásoktól.

Taxistüntetés 2025 szeptemberében Fotó: Kristóf Balázs/444

A taxisok tavaly szeptemberben is tüntettek, de hiába.

2005 áprilisában viszont a budapesti taxitársaságok közösen tiltakoztak a fixáras fővárosi taxirendelet tervezete ellen. Ami akkori véleményük szerint torzítaná a versenyt, hátrányos lenne a fogyasztóknak, ellentétes az Európai Unió szabályozásával és a versenytörvénnyel.

A Bajnokok Ligája Arsenal–Paris SG döntőjére több 10 ezer szurkoló érkezik Franciaországból és Angliából – egy részük jegy nélkül –, a ferihegyi repülőtéren a forgalom duplázódására számítanak.