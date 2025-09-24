Hiába tüntettek a taxisok, a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a kifogásolt módosítást

Megszavazták a képviselők a fővárosi taxisrendelet-módosítást, mely ellen egész nap tüntettek a budapesti taxisok.

Kiss Ambrus főigazgató az ülésen azt mondta: a létrejött javaslat hosszú folyamat eredménye, amit a szakmai szervezetekkel és a kormányhivatallal való egyeztetés után raktak össze. A tiltakozó taxisok viszont a javaslat visszavonását követelték, továbbá a speciális gazdasági viszonyokra reagáló, taxiférőhelyekhez kötött létszámszabályozás azonnali bevezetését, valamint az 1400 forintos alapdíj, az 561 forintos kilométerdíj és a 140 forintos percdíj tarifák bevezetését is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A délelőtti forgalomlassító tüntetésen a rendőrök a BRFK szerint a Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki, illetve az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. Kora este is volt tiltakozás: az Erzsébet híd Budáról Pest felé vezető oldalán, a buszsávban néhány taxi megállt, de a rendőri felszólításra a buszsávban megálló járművek tovább haladtak. Sőt, még cikkünk megjelenésével egy időben is több helyen lassú haladásukkal szándékosan akadályozzák a taxisok a közlekedést a rendőrség szerint. A Szabadság hídon a rendőrök ezért helyszíni bírságot szabtak ki.

A Telex beszámolója szerint a fővárosi képviselők többsége elfogadta az Állami Számvevőszéknek a főváros pénzügyi helyzetéről készített jelentését. Ebből a főpolgármester szerint kiderült: „Ha a főváros nem kap érdemi segítséget a fenntartható működésének biztosításához, csődbe fog menni, ami innentől tény”.

Továbbá megszavazták, hogy