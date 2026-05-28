A kormány kifizeti a Lounge Event alvállalkozóit, hogy simán lemehessen a BL-döntő

Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése – írja friss közleményében a kormány. Ha valaki nem hallotta volna, ennek a lehetősége azért merülhetett fel egyáltalán, mert a budapesti esemény szervezési feladatainak egy részét az előző kormány házi cége, a Balásy „Síró-Pityogó” Gyula-féle Lounge Event végezte. Vagyis a bevált recept szerint alvállalkozókkal végezteti. Csakhogy a cég bedőlt és az ellene folyó eljárásokra hivatkozva nem fizette ki az alvállalkozóit.
Erre utal a friss közlemény szövege:
„Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.”
Ami így folytatódik:
„A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.”