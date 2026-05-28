Az NMHH nem látja, hogy lehetne hozzájuk jogszerűen költségvetési biztost küldeni

A sajtóból értesült az NMHH arról, hogy költségvetési biztost küldene hozzájuk a kormány. Tarr Zoltán miniszter kedden jelentette be, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz és az MTVA-hoz költségvetési biztost neveznek ki, miután a parlament Pénzügyi Bizottsága nem fogadta el a NMHH éves beszámolóját.

A hatóság a 24.hu-nak azt írta, az államháztartásról szóló törvény alapján nem látják, miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy költségvetési felügyelő ezekhez az intézményekhez.

Az államháztartási törvény alapján költségvetési biztost az államkincstár vezetője küldhet ki önkormányzatokhoz, felügyelőt viszont az államháztartásért felelős miniszter rendelhet ki például az államháztartás központi alrendszerét érintő, jelentős költségvetési hatással járó intézkedések végrehajtásának elemzésére, illetve az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasághoz.

Tarr kedden azzal érvelt, „sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg.” A pénzügyminiszterrel egyeztetve azért neveznek ki költségvetési biztost, hogy a működést felügyelje, illetve hogy „ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelentené és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná”.

Az NMHH azt írta, a működésük transzparens.

Arra nem válaszoltak, hogy lemond-e Koltay András elnök, akit Magyar korábban erre szólított fel.