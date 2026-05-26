Költségvetési biztost küld a kormány az MTVA-hoz és az NMHH-hoz

Költségvetési biztost kap a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - közölte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd este a Facebook-oldalán.

Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetése a közmédia székházánál 2024. október 5-én.

Tarr azt mondta, kedd délelőtt ülésezett az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amely foglalkozott az NMHH 2025. évi zárszámadásával és beszámolójával.

A bizottság nem fogadta el a beszámolót.

„Sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg” – mondta Tarr. Ezért egyeztetve a pénzügyminiszterrel úgy döntöttek, hogy költségvetési biztost neveznek ki és küldenek az NMHH-hoz és az MTVA-hoz egyrészt annak érdekében, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy „ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelentené és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná”.

A költségvetési biztost a pénzügyminiszter küldi ki, de „mi, mint a kultúráért is felelős minisztérium is figyelni fogjuk a költségvetési biztos működését és beszámolóival mi is meg fogunk ismerkedni” - mondta Tarr.

A tárcavezető szerint a cél az, hogy „a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön és működésében ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen”.

