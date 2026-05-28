Hiába lehetetlenítették el a riválisokat, veszteséges lett és be is zárt Orbán unokaöccsének bányája

Némiképp revideálnom kell a néhány nappal ezelőtt tett állításomat, amit a „Nem nagyon megy az üzlet az Orbán család egyik részének, valaki viszont mészároslőrinci magasságokban jár” című cikkben tettem. Ebben – ahogy már a címben is jeleztem – az egyik Orbán rokon, vagyis az unokaöccs, Orbán Dávid, olyan szárnyalást produkál az egyik cégével, hogy az Mészáros Lőrinc kezdeti gyarapodására emlékeztet. Nos, a helyzet egyáltalán nem ennyire rózsás, Orbán Dávid pedig mégsem teljesen üzleti géniusz. Bár a Timolod Kft.-ből a korábbi félmilliárd forint után ismét sikerült 160 millió forint osztalékot kivennie, a győri ügyvéddel vitt közös bányájuk komoly bajban van a tavalyi gazdálkodásuk alapján.

A Murobán Kft.-t még 2017-ben hozta létre Orbán Dávid, egy győri ügyvéddel, Mürkl Mátéval, főtevékenysége a cégkivonat szerint kavics-, homok- és agyagbányászat volt, amit egy vámosszabadi bányában végeztek. Bár 2021-ben, 2022-ben elkezdett felívelni a cég csillaga, hiszen a 65 ezres 2021-es bevétel a következő évre 46 milliósra, majd 212 milliósra hízott, 2025-re kettétört ez a felívelő pálya.

A 2024-es 627 millió forintos árbevétel a tavalyi évre lenullázódott, egyéb bevételként a korábbi valamivel több mint 1 milliárd után 2025-ben már csak 11 milliót számoltak el. Ezzel párhuzamosan a kiadások is drasztikusan visszaestek, ami részben azzal is magyarázható, hogy tavaly már egyetlen alkalmazottja sem volt a cégnek. Végeredményben pedig az előző évi 165 milliós nyereség tavaly 55 milliós veszteségbe fordult át.

Pedig Orbán Dávidék sikerét még egy külső tényező is támogatta. Az Átlátszó írt arról néhány évvel ezelőtt, hogy a Magyar Közút egy 20 tonnás súlykorlátozó táblát helyezett ki Győrzámoly és Győrújfalu közé, ami miatt a helyi bányák gyakorlatilag ellehetetlenültek, hiszen a kamionok így nem tudták megközelíteni a Győrújfaluban található keverőtelepet. Hiába kértek engedélyt a bányák az út használatára, azt nem kapták meg, Orbán Dávid bányáját azonban nem érintette ez a korlátozás, így a versenytársak ellehetetlenülése után egyből fel is pörgött a cégük.

A sikerrel kecsegtető jövőkép azonban 2024-ben gyorsan szertefoszolhatott, miután akkor nyáron a vámosszabadi bányában halálra gázoltak egy embert. Az RTL riportja szerint a bánya területén egy gyalog közlekedő embert ütött el egy tolatást végző homlokrakodó gép. Az áldozat a helyszínen meghalt.

Az eset után bő fél évvel Orbán Dávidék bezárták a bányát. Erre utal az, hogy 2025 februárjában a társaság cégkivonatából törölték a vámosszabadi bánya címét mint fióktelepet, de az interneten keresve is az az információ fogad, hogy az ominózus bánya „végleg bezárt”. Ennek fényében egyáltalán nem meglepő a cég tavalyi brutális visszaesése.