Lekapta a NER-nyilatkozatot az ülésterem faláról a csepeli momentumos képviselő

„Mivel úgy gondoltam, hogy egy önkormányzat falán semmi keresnivalója a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának, különösen a bukott rendszer után nem, le akartam venni azt onnan. Előtte arról beszéltem, hogy a 2025-ös csepeli költségvetésből finanszírozták a Fidesz helyi jelöltje, Király Nóra kampányát is, miközben a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata is kint van a falon, úgy, hogy állítólag független az önkormányzat. Ezért odamentem és leemeltem a falról a nyilatkozatot, ekkor oda ugrott két önkormányzati munkatárs, köztük a kabinetfőnök hölgy, aki megpróbálta kihúzni a kezemből.”

Így számolt be a Telexnek Csepel momentumos önkormányzati képviselője, Dukán András Ferenc arról a performanszról, amiről a csepeli önkormányzat az alábbi módon számolt be:

„Példa nélküli és megdöbbentő jelenetek zajlottak a csepeli képviselő-testület mai ülésén. A rendszerváltás utáni Csepel történetében még soha nem fordult elő, hogy egy önkormányzati képviselő agresszív, erőszakos módon lépjen fel egy önkormányzati dolgozóval szemben hivatalos ülés keretében. Dr. Dukán András, a 2024-es baloldali összefogás polgármesterjelöltje és önkormányzati képviselője sajátos performanszba illő jelenet közepette erőszakosan és agresszívan lépett fel az önkormányzat egyik női munkatársával szemben, akit a testületi ülés során meg is lökött.”

A képviselő-testület az eset után azonnali döntést hozott Dukán ügyében, és „széksértést” – azaz a testület és a képviselő méltóságát sértő magatartást – állapítottak meg.

Az esetről videó is készült, ezen erőszak nem látszik: