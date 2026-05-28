Nagyszabású rendőri akció volt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató telephelyein, öt embert gyanúsítottként hallgattak ki fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt

Fülöp Attila, az Emberi Erõforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára beszél a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bővülő feladatait bemutató sajtótájékoztatón Szegeden 2020. július 22-én. Középen Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, balról Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának főigazgatója. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán. Öt embert elfogtak fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, őket gyanúsítottként hallgatták ki, 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg – derül a Belügyminisztérium közleményéből.

A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés megtétele. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. Később sajtótájékoztatót tartanak az ügyben.

A 444 úgy értesült, a szóban forgó intézmény a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. Úgy tudjuk, tanúként hallgatták meg a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alapítóját és főigazgatóját, Kothencz Jánost is.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Blikknek megerősítette a rendőri akciót, mondván, a Nemzeti Nyomozó Iroda jár el az ügyben. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pedig azt közölte a Szeged365-tel, hogy „más fenntartónál is vizsgálatok zajlanak egy korábbi években indult gyermekvédelmi ügyben, így mi is mindenben együttműködünk a hatóságokkal”. Ugyanígy értesült és ugyanezt a választ kapta a Népszava is.

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter azt írta a Facebookon:

„Elindultam, hogy személyesen tájékozódjak arról, mi történt, és hogy vannak a gyerekek, illetve az értük felelős felnőttek. Egyelőre annyit tudunk, hogy a rendőrség öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, továbbá 14 helyszínen tartottak házkutatást.”

Azt nem írta, hova indult.

Nyomatékosan kért minden újságírót, szerkesztőséget és közszereplőt, hogy amikor az ügyről beszámolnak, elsősorban az érintettek, különösen a gyerekek érdekeit tartsák szem előtt.

Újabb részletek és felhívás a rendőrségtől

FRISSÍTÉS 17:05-kor: A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán megjelent egy két perces videó, amelyben részleteket árulnak az akcióról. Az nem derül ki, melyik intézményről beszélnek, de a 444 úgy értesült, a Szent Ágotát érintő razziáról van szó.

„A Nemzeti Nyomozó Iroda több hónapja folytatott aprólékos nyomozást, mert információ merült fel, hogy egy gyermekvédelmi intézményben éveken keresztül, több alkalommal fizikailag bántalmazták, verték az ott gondoskodásban élőket”

– hangzik el a videóban. Kiderül az is, hogy a napokban gyanúsítottként hallgatták ki az intézmény két korábbi nevelőjét, akik bántották a gyerekeket, és feletteseiket, beleértve a vezetőket is, akik a gyanú szerint megpróbálták eltussolni az eseteket, hogy ne legyen belőlük rendőrségi ügy.

„A nyomozás arra is fényt derített, hogy nem csak ezek a bántalmazások történhettek, valószínűleg rendszeresek voltak a verések, és hogy ezeket a hatóságok elől elhallgatták” – mondja a rendőrség szóvivője a videóban.

Elhangzik egy felhívás is, a jelenleg gondoskodásban lévők és az intézményből már kikerült fiatalok felé.

„Kérjük jelezzétek nekünk, ha bármikor az intézményben bántottak titeket”

– kéri a szóvivő. Erre a célra létrehoztak külön e-mail címet is, ez a bejelentes@nni.police.hu. Hangsúlyozzák, hogy megőrzik a bejelentők névtelenségét, „amiatt tehát nem érhet téged semmilyen bántódás, ha jelzed nekünk, hogy korábban megvertek vagy erőszakosak voltak veled”.

A felhívás az ott dolgozóknak is szól: „Ha ön korábban vagy jelenleg ilyen intézményben dolgozik vagy dolgozott nevelőként, felügyelőként, és tudomása van arról, hogy bántották a gyerekeket, de megpróbálták eltussolni, kérjük, ön is tegyen bejelentést az e-mail címre”.

A videó a rendőrségtől némileg szokatlan módon egyfajta elvi kiállással zárul:

„Megérdemlik a gyerekek, hogy biztonságban nőjenek fel, és azt is, hogy ha korábban bántották őket, akkor az igazságszolgáltatás előtt kelljen az elkövetőknek felelniük. Tartozunk ezzel a legkiszolgáltatottabb gyermekeknek. Bízzatok bennünk, mindent megteszünk az igazság kiderítéséért!”

Pillanatkép a rendőrség által közzétett videóból. Fotó: Facebook

Mi az a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató?

A szervezet olyan gyerekekről gondoskodik, akik valamiért nem élhetnek a vér szerinti szüleikkel. A szerencsésebbek egy idő után hazaköltözhetnek, de a legtöbben a gyermekvédelmi intézményrendszerben nőnek fel.

Az Orbán-kormány a 2020-as évek elejétől kezdte el az egyházaknak kiszervezni a korábban állami/önkormányzati fenntartásban működő nevelőszülői hálózatot. Ebben nagy szerep jutott a katolikus egyháznak, azon belül is a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak, akik 2021 júliusától a budapesti TEGYESZ (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) nevelőszülőit is átvették.

Kothencz János Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, aki alá a Szent Ágota is tartozik, híresen jó kapcsolatokat ápolt az előző kormánnyal. Kiss-Rigó László megyéspüspök egy 2018-as interjúban – amit először letiltatott, de a Magyar Hang mégis lehozott – azt mondta, erkölcsileg megtisztelő számára, hogy Orbán Viktort támogathatja. Később nyíltan is beállt a Fidesz-KDNP mögé.

Kothencz János, a Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója pedig 2014-ben a Fidesz szegedi polgármesterjelöltje is volt. Kothencz állami gondozásban nőtt fel, mégis magasra jutott, és jó politikai kapcsolatai voltak az Orbán-kormányokban.

2021-ben hosszú cikkben írtunk Kothenczről, a Szent Ágotáról, és arról, mit jelent az egyházi térnyerés a gyermekvédelemben.