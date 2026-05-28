Nem szűrte eléggé a kamucuccokat a Temu, 200 millió eurós bírságot kapott az Európai Bizottságtól

200 millió euróra büntette a Temu kínai webáruházat az Európai Bizottság (EB), mivel nem értékelte ki elég alaposan a platformján elérhető illegális termékek rendszerszintű kockázatait – írja az MTI az EB közleménye alapján. Az EB szerint a silány kockázatelemzés, valamint a platform kockázatos működése – azaz az illegális termékek elérhetősége és a Temu függőséget okozó működése – sérthetik az európai fogyasztók érdekeit.

A Temu közölte, nem ért egyet az EB döntésével, a bírságot pedig aránytalannak nevezte – írja az Euractiv. „A döntés a 2024-es első DSA-értékelésünkre vonatkozik, és nem tükrözi rendszereink jelenlegi állapotát” – tette hozzá a vállalat.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az EB 2022-ben fogadta el a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA), amivel a nagyobb platformokat igyekszik megregulázni – jogsértés esetén a DSA szerint az EU akár a vállalatok globális árbevételének hat százalékának megfelelő bírságot is kiszabhatnak.

Mivel a Temu tavaly már 130 millió havi uniós felhasználót tudhatott a magáénak, rá is vonatkoznak a DSA kockázatelemzési elvárásai – az EB valóban a 2024-es jelentésben talált problémát, de ezzel párhuzamosan a jelenlegi működéssel kapcsolatban is folynak vizsgálatok.

A Temunak augusztus végéig kell benyújtania egy „cselekvési tervet”, amelyben ismerteti a jogsértés orvoslására szolgáló intézkedéseket. Amennyiben a Temu nem fizet, további bírságokra számíthat.