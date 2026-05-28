Utoljára öt éve dolgoztak ennyire kevesen Magyarországon

A KSH legfrissebb adatai szerint a február-április időszakban is folytatódott a még 2024 nyarán kezdődött, és kisebb-nagyobb megingásokkal, de azóta is tartó csökkenő trend a hazai foglalkoztatást tekintve. Ebben a háromhavi időszakban a 15-74 éves korosztályban 4,618 millióan dolgoztak Magyarországon, aminél alacsonyabb létszámra legutóbb 2021 április-június időszakban, tehát öt éve volt példa.

Ez a szám mintegy 9000 fővel alacsonyabb az előző havi időszaknál, és 55 ezerrel múlja alul az egy évvel ezelőtti szintet. Az év ezen időszakában ez a csökkenő trend is szokatlannak nevezhető. Ekkoriban ugyanis a szezonális mezőgazdasági és építőipari munkák megjelenésével már – ha csak kicsit is, de – emelkedni szokott a foglalkoztatottak száma az előző havihoz képest. Hosszú évek óta tavaly történt először ennek az ellenkezője, és idén ez megismétlődött a statisztika alapján.

Ugyanilyen szezonalitás a munkanélküliség esetében is jellemző, ám az elmúlt időszakban itt is megtört a trend, noha talán kevésbé egyértelműen, mint a foglalkoztatottak esetében. A február-áprilisi időszakban 4,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ami valamivel alacsonyabb az előző havi 4,7 százaléknál, viszont enyhén magasabb az egy évvel korábbi 4,4 százaléknál. Ahogy az alábbi ábrán is jól látható, a ráta 2024 közepe óta beragadt a 4,4-4,6 százalékos sávba, a szezonális munkák megjelenése és megszűnése már ebben az esetben sem hoz egyértelmű és hónapokon keresztül tartó irányváltást.

Átlagosan a KSH szerint 219 ezer volt a munkanélküliek létszáma, a munkakeresés átlagos időtartama pedig 13,1 hónapot vett igénybe, ami pontosan megegyezik az egy évvel korábbi idővel. A munkanélküliek 33,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 11,6 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. Vagyis jelentősen csökkent azok aránya, akik viszonylag rövid ideje vannak állás nélkül. Ezzel párhuzamosan nőtt azok aránya, akik már hosszabb ideje keresnek munkát: a 4–11 hónapja munkát keresők aránya 9,2 százalékponttal 30,6 százalékra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 2,4 százalékponttal, 36,1 százalékra emelkedett.