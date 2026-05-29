A Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjét nevezték ki az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának

Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem transzfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatójának. Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat átadás-átvétele pénteken elindult.

„A munka folyamatos; az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is”

– fogalmazott.

Az OVSZ korábbi főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea, Bayer Zsolt felesége a múlt héten lemondott a tisztségről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott. Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása.

Az önkéntes vérszállítással foglalkozó Vérlovagok szervezet két hete lépett a nyilvánosság elé a hazai vérellátás válságos helyzete miatt, akkor a vezetők távozását követelték, míg Bayerné lemondása után kiadott közleményükben úgy fogalmaztak, hogy bár követelésük teljesült, további személyi felelősségre vonást is sürgetnek. (via MTI)