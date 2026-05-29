Lemondott Németh Szilárd a birkózószövetség éléről

Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöki posztjáról az elnökség pénteki ülésén – írta közleményében a szövetség.

Némethet 2015. január 31-én választotta meg az MBSZ közgyűlése a szervezet élére. Mandátuma 2029-ig, a Los Angeles-i olimpia utánig szólt, de a Telex epár hete már arról írt, hogy a háttérben megindult a mozgolódás az utódlására, és felmerült, hogy a májusi elnökségi ülésen lemondhat.

Németh Szilárd beszél az MBSZ online sajtótájékoztatóján a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián 2021. február 5-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A közlemény szerint azt Németh azt mondta, hatalmas megtiszteltetés volt vezetni a szövetséget, szerinte sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt.

„Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy meg kell őrizni értékeket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát. Azt is hangsúlyozta, hogy a Los-Angeles-i olimpiai felkészülés félidejénél tartunk, amihez nyugodt, békés körülmények kellenek. A feltételek adottak, az MBSZ sportszakmai, pénzügyi és humánerőforrás helyzete stabil, amit az áprilisban elfogadott és auditált 2025-ös beszámoló és a 2026-os szakmai, pénzügyi terv is bizonyít. „Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át” – mondta Németh Szilárd.