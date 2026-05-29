Meghalnak, mégis túlélnék: az MCC akkor is folytatni akarja, ha a mostani formában beszántják őket

Az MCC mostani formájában az utolsó heteit éli - derült ki Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök pénteken von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyalt a befagyasztott uniós forrásokról. A bejelentés szerint a teoretikusan elérhető 17 milliárd euró döntő része valóban lehívható lehet Magyarország számára - a lényegi tárgyalások persze még csak most jönnek majd, hiszen a pénzek elköltésére vonatkozó tervet még be kell nyújtani, és arra az Európai Tanácsnak is rá kell majd bólintania.

A Magyar-kormánynak ehhez egy rakás döntést még a nyáron meg kell hoznia, hiszen a helyreállítási alap (ebből 6 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és még 4,4 milliárd kedvezményes hitel jöhet) pénzeit augusztus végéig elvileg el kell költeni, miközben még nincs is konkrét, aláírt EU-s megállapodásunk. Márpedig ehhez teljesíteni kell egy sor mérföldkövet, amire a Fidesz kormányzása alatt nem került sor.

Ezek közé tartozik a KEKVA-k, vagyis a modellváltó egyetemekre és más kiemelt ügyekre létrehozott fideszes közhasznú vagyonkezelő alapítványok rendezése. A politikusokkal és NEZ-közeli figurákkal feltöltött alapítványok vették át az állami fenntartásból kiszervezett egyetemeket, úgy, hogy többen nagyon jelentős állami vagyonban is részesültek.

A leglátványosabb vagyonosodás a KEKVA-s intézmények közül is felfelé kilógó MCC-t érte.

Miközben az Állami Számvevőszék a KEKVA-knál összesen 3000 milliárd forintos vagyonátadást detektált, az MCC ebből önmagában több mint 500 millióval részesült.

A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett tehetséggondozó intézmény Kárpát-medencei oktatási hálózatot hozott létre, felvásárolta a Librit, vett egy bécsi magánegyetemet és előretolt ideológiai bástyát hozott létre Brüsszelben, miközben nagyon jelentős országos ingatlanportfólióra tett szert úgy, hogy a kuratórium elnöke Orbán Balázs, a főigazgató pedig a propagandalappá züllesztett Mandinert is főszerkesztő Szalai Zoltán lett.

Orbán Balázs MCC-s színekben Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Miután a Tisza az első benyújtott alaptörvény-módosításával megágyazott a KEKVA-k feletti ellenőrzés visszavételének, azt is jelezve, hogy a kormány akár meg is szüntetheti ezeket a közalapítványokat, az MCC jelezte, hogy tárgyalni szeretne. Tombor András alapító, a Fidesz nyilvánosságot kerülő erős embere Magyar Péter kormányával szeretne megegyezni, de azt már ő is elismerte, hogy az MCC-nak adott százmilliárdok szerinte is a közvagyon részét képezik.

Azt még nem tudni, hogy lesz-e esetleg valami a tárgyalásokból, de a pénteki brüsszeli sajtótájékoztatón Magyar Péter már azt jelezte, hogy az augusztus végi határidőig a legtöbb KEKVA-t megszüntetik - vagyis nem mondjuk csak a kuratóriumokat cserélik le az alapítványokban, hanem a mostani fenntartókat teljesen felszámolják.

Ehhez Magyar az MCC-t hozta fel példának, vagyis a miniszterelnök már konkrétan jelezte, hogy az MCC-nek a mostani formában vége lesz.

Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az MCC-t fenntartó közalapítványt, vagyis a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt szüntetik meg. Ezzel együtt a nekik a Fidesz kormányzása alatt átadott vagyonelemek visszakerülhetnek állami tulajdonba - így a MOL és a Ricther részvényeinek az MCC-nek átadott tíz százaléka és az ingatlanbirodalom is vissza kerülhet az államhoz.

Ez azt is jelenti, hogy maga az MCC intézményrendszere is állami tulajdonba kerül, illetve az jogilag megszüntethető.

Az MCC ugyanakkor így is folytatni szeretné. Nem sokkal Magyar Péter pénteki bejelentése után az MCC rövid közleményt tett közzé, melyben azt írják, hogy a KEKVA megszüntetése után az intézmény új formában tervezi a jövőjét.

„Az MCC harminc éve foglalkozik tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működött. Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét”

- írják.

Hogy ez jogilag és gazdaságilag hogy is nézne ki, egyelőre nem világos. Ha az őket fenntartó KEKVA alapítványt a kormánytöbbség megszünteti, és maga a Tisza-kormány nem dönt a fideszes intézmény más formában valóm megtartása mellett, akkor legfeljebb a nevét vihetni tovább az MCC egy új magánalapítvány alatt. Elvesztenék épületeiket, vagyonukat, státuszaikat, könyvkiadójukat és a számtalan, nevükben kutatóintézetnek látszó entitást is, melyet a Fidesz az elmúlt években ide szervezett ki. Az is kérdés, hogy maga az MCC, mint brand, egyáltalán megmaradhat-e.