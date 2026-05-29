Orbán felszólítására örömmel elárulta Magyar, mit ígért az EU-nak

A bokszra hasonlít az a színvilág, amit Orbán Viktor és Magyar Péter választott ahhoz, hogy az uniós forrásokról üzengessenek.

Orbán Viktor volt miniszterelnök ugyanis piros háttérre írt szöveggel szólította fel Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra, milyen „paktumot” kötött az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel.

„Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van” - írta Orbán. A bokszos analógia annyiban sántít, hogy a piros sarokban a bajnok van, Orbán Viktort pedig április 12-én nagyon megverték.

Magyar Péter ugyanilyen röviden válaszolt, kék háttérre írt szöveggel. Azt írta, ennek egyetlen ára volt, „az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése.” Ezt örömmel teljesítették.

Magyar Péter péntek délután jelentette be, összesen 16,2 milliárd eurónyi (6000 milliárd forintnyi) uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal.

Az EU a pénzt azért zárolta, mert az Orbán-kormány nem teljesítette a jogállamisági feltételeket.