Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában, két ember megsérült

Drón csapódott egy tízemeletes lakóház tetejébe a délkelet-romániai Galacban, miközben Oroszország péntekre virradóra újabb támadást indított Ukrajna ellen – írja a Reuters.

A becsapódás robbanást és tüzet okozott, két ember megsérült, több tucat lakónak pedig el kellett hagynia az épületet. A román hatóságok szerint a drón teljes robbanóanyaga felrobbant, a tüzet később sikerült eloltani.

Ez az első eset, hogy Romániában egy orosz drón sűrűn lakott területet talált el, és sérüléseket is okozott.

A NATO- és EU-tag Románia 650 kilométeres határon osztozik Ukrajnával, és azóta, hogy Oroszország támadja az ukrán dunai kikötőket, többször is megsértették a légterét. A román védelmi minisztérium szerint orosz drónok eddig 28 alkalommal repültek be az ország légterébe, dróndarabokat pedig 47 esetben találtak Románia területén.

A galaci katasztrófavédelem szerint egy nőt és gyermekét könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, két másik embert pedig pánikroham miatt láttak el a helyszínen. Raed Arafat belügyminiszter-helyettes azt mondta, a drón két lépcsőházat is érintett, és öt autóban tett kárt. Az épületből mintegy hetven embert evakuáltak.

A támadás hátterében az ukrajnai Izmajil kikötője elleni orosz dróntámadás állhatott. Az Odessza régióban, a román határ közelében fekvő Izmajil Ukrajna legnagyobb dunai kikötője, stratégiai jelentősége miatt gyakori célpontja az orosz támadásoknak. Galacon áprilisban egy villanyoszlop és egy lakóház rongálódott meg dróntörmelékek miatt, akkor kétszáz embert evakuáltak.

A román védelmi minisztérium két F–16-os vadászgépet és egy katonai helikoptert riasztott a támadás miatt, a pilóták pedig engedélyt kaptak a drónok lelövésére. A határ menti Brăila, Galac és Tulcea megyék lakóit felszólították, hogy keressenek fedezéket. Bár a román jog békeidőben is lehetővé teszi a drónok lelövését, ha emberélet vagy vagyon kerül veszélybe, Románia eddig még nem élt ezzel a lehetőséggel.