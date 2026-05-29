Tavaly is milliókat kapott tanácsaiért az elítélt volt macedón elnök, Nikola Gruevszki

Orbán Viktor macedón jó barátja, az elítélt, majd 2018-ban hazánkba szökött és menedékstátuszt szerző Nikola Gruevszki 2021 nyarán saját vállalkozásba fogott és megalapította I.C.I.C Kft. néven a saját tanácsadócégét. Minivállalkozás ez, hiszen nincs alkalmazott, és annak ellenére, hogy az elmúlt 5 évben egyáltalán nem nőtt nagyobbra, a stabilitását semmi sem fenyegeti látszólag.

Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök távozik kiadatási tárgyalásáról a Fõvárosi Törvényszéken 2019. június 27-én. A törvényszék jogerõs határozatával megtagadta a hazájában korrupciós és más bûncselekmények miatt elítélt, illetve megvádolt politikus kiadását. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az éves beszámolók arra engednek következtetni ugyanis, hogy Gruevszkinek lehet egy fix megbízója, aki minden évben milliókat fizet az elítélt volt elnök tanácsaiért. Tavaly 3,4 millió forint bevétele lett a cégnek az előző évi 4,1 millió után. Mivel a tanácsadás, mint tevékenység, egyáltalán nem nevezhető költségigényes tevékenységnek, a bevétel jelentősebb része minden évben megmaradt nyereségként. 2025-ben pár ezer forint híján 2 milliós profitra tett szert az exelnök.

Ezt 2024-gyel ellentétben azonban ezúttal nem vette ki osztalékként, azt bent hagyta a cégben, amiből a 2021-es alapítása óta egyébként összesen 16,2 millió forint osztalékot vett ki.

A friss éves beszámolóból kiderül még, hogy a bankszámlán lévő pénz 8-ról 9 millióra nőtt tavaly év végére, ahogy a tartozását is növelte. Először 2024-ben jelent meg a cégben egy jelentősebb összegű kötelezettség, 2,5 millió forint, ez tavaly év végére 3,3 millióra nőtt.

A mai napig nem lehet tudni egyébként, hogy kivel állhat üzleti kapcsolatban az elítélt exelnök. Csak annyi tudható, hogy Orbánnal kifejezetten jó viszonyt ápolt, ahogy Szijjártó Péter korábbi külgazdasági is külügyminiszterrel is. Utóbbi ugyanis rendszeresen a saját irodájában fogadta Gruevszkit, hogy kikérje a tanácsát a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos ügyekben. A miniszter szerint ugyanis tőle tudják a leghitelesebb információkat beszerezni a térségről, hiszen 10 évig volt miniszterelnök.