Szijjártó Gruevskiről: Rendszeresen szoktunk vele beszélni. Az, hogy hol, semmi jelentősége nincsen. Én például a minisztériumban szoktam vele beszélni a saját irodámban

Ma tárgyalt a magyar parlament Észak-Macedónia NATO csatlakozásáról, a vitában mások mellett Harangozó Tamás Vadai Ágnes DK-s képviselő hozta fel Nikola Gruevski volt macedón miniszterelnök ügyét. Hogy a korrupció miatt hazájában jogerősen börtönre ítélt politikust magyar diplomaták szöktették a büntetés elől Budapestre, hogy törvénysértő módon kapott menedékjogot, és hogy több szempontból problematikus a titkosnak szánt találkozó, amit múlt pénteken bonyolított a külügy egyik helyettes államtitkára a szökésben lévő volt miniszterelnökkel a 444 szerkesztősége mellett.

Szijjártó válaszában más mellett a következőket mondta:

„(...) ha a leghitelesebb információt akarjuk beszerezni arról, hogy mi történik a Nyugat-Balkánon, merre mutatnak a Nyugat-Balkáni folyamatok, akkor kivel beszélnénk, ha nem egy olyan emberrel, aki ott 10 évig miniszterelnök volt? És igen, rendszeresen szoktunk vele beszélni. Az, hogy hol, semmi jelentősége nincsen. Én például a minisztériumban szoktam vele beszélni a saját irodámban. És az, hogy a külügyminisztérium tisztségviselői kapcsolatot tartanak egy emberrel, aki 10 évig a saját hazája miniszterelnöke volt, az szerintem természetes. És tudják mit, képviselőtársaim, ez a jövőben is így lesz, a jövőben is rendszeresen fogunk vele kapcsolatot tartani, én a jövőben is fogok vele konzultálni a Nyugat-Balkánt érintő kérdésekben, azt nyilvánvalóan mining az irodámban fogom tenni, és mondok önöknek még valamit tisztelt képviselőtársaim, Nikola Gruevski támogatja saját hazájának euroatlanti integrációját. (...)”