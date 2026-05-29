Vádat emeltek a volt nyírmártonfalvai polgármester ellen az erdő nélküli lombkoronasétány ügyében

Vádat emeltek a nyírmártonfalvai, erdő nélküli lombkoronasétány ügyében a település volt polgármestere és társa ellen – írta közleményében a Debreceni Járási Ügyészség.

A vádirat szerint Filemon Mihály – aki 2019 és 2024 volt polgármester – 2018 januárjában erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot az uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott Vidékfejlesztési Program keretében. Kérelmében egy lombkoronasétányt is magában foglaló erdei kirándulóhely kialakítására igényelt több mint 64 millió forint támogatást.

A pályázat benyújtásakor azonban már eleve megsértette a támogatási feltételeket, mivel a projekt kivitelezésére valójában nem versenyeztetett egymástól független ajánlattevőket. Az ajánlatok mögött valójában ugyanaz a vállalkozó állt, ezért már a pályázat benyújtásakor sem lett volna jogosult a támogatásra.

Az országosan híressé vált nyírmártonfalvai lombkoronasétány 2024-ben Fotó: Németh Dániel/444

A közlemény szerint a támogatás elnyerése után a polgármester elhallgatta a megvalósítás lényeges körülményeit, és fenntartotta a megfelelő pályázati feltételek látszatát. A pályázattal érintett területen ugyanis időközben kivágták az erdőrészletet, így a projekt a támogatott közjóléti funkcióra már alkalmatlanná vált. Ezzel több mint 64 millió forint vagyoni hátrányt kívántak okozni az uniós és a hazai költségvetésnek, amihez a vállalkozó segítséget nyújtott. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadta a támogatás kifizetését.

A NAV januárban hallgatta ki gyanúsítottként az egykori polgármestert. Most a Debreceni Járási Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt állítja bíróság elé őt és a társát is.

Az ügy azzal robbant ki, hogy az Átlátszó megírta, hogy Filemon Mihály, a község volt polgármestere 60 millió forintos uniós támogatásból épített egy lombkoronasétányt, aminek az építése közben tarra vágták a körülötte található erdőt. Filemon 2019-ben még a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyert, a nyár elején már függetlenként kapott ki. Filemon a lombkoronasétány-ügy nyilvánosságra kerülése után megfenyegetett egy közmunkás nőt egy facebookos szmájli miatt, majd sajtóhelyreigazítást és bocsánatkérést követelt az Átlátszótól, de végül el sem ment a tárgyalásra, ahol elbukta a sajtópert. Az ügyben később az OLAF és is vizsgálatot indított.