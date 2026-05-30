A ghánai parlament betiltotta a homoszexualitást

A ghánai parlament elfogadott egy új törvényjavaslatot, ami büntethetővé teszi a homoszexualitást és az „LGBTQ+ tevékenységek” népszerűsítését. A javaslat szerint a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy queer identitás vállalása akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne. A törvény emellett bevezetné a „bejelentési kötelezettséget” is, vagyis az állampolgároknak jelenteniük kellene a hatóságoknak, ha tiltott cselekményeket észlelnek.

A jogszabály hatálybalépéséhez még szükség van a köztársasági elnök, John Dramani Mahama aláírására. Vallási vezetők azóta gyakorolnak nyomást rá az LMBTQ-ellenes törvények szigorítása érdekében, hogy tavaly hatalomra került. A tilalmat számos nemzetközi szervezet élesen bírálta, köztük a Human Rights Watch is, ami szerint a törvény veszélybe sodorja az LGBTQ+ emberek életét, miközben „arra ösztönzi az állampolgárokat, hogy megfigyeljék és feljelentsék egymást”.

John Ntim Fordjour, a törvény beterjesztője Fotó: Francis Kokoroko/REUTERS

A Ghánában hatályos, az azonos neműek közötti kapcsolatokat tiltó jogszabályok még a brit gyarmati korszakból származnak. A parlamentben elmondott beszédében a törvényjavaslat beterjesztője, John Ntim Fordjour azt mondta, hogy a jogszabály a ghánai családi és kulturális értékek védelmét szolgálja. Szerinte az új tilalmak „erősebbé, átfogóbbá és szigorúbbá” teszik a meglévő törvényeket az LGBTQI-gyakorlatok kezelésében. A javaslat alapján akár azok is börtönbüntetéssel nézhetnek szembe, akik „szövetségesként”azonosítják magukat, vagyis nyilvánosan támogatják az LGBTQ+ közösség tagjait.