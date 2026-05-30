Beismerte a kanadai férfi, hogy „öngyilkos csomagokat” küldött több száz embernek világszerte

Bűnösnek vallotta magát az öngyilkosságban való közreműködés 14 rendbeli vádjában a kanadai Kenneth Law, aki több száz embernek adott el halálos vegyi anyagokat használati útmutatóval az interneten – írja a Guardian. A 60 éves férfi többek között Kanadába, az Egyesült Királyságba, az Egyesült Államokba, Olaszországba, Ausztráliába és Új-Zélandra is postázott mérget.

Law pénteken egy zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben jelent meg az ontariói Newmarketben, hogy beismerő vallomást tegyen, miután az ügyészek beleegyeztek 14 gyilkossági vád ejtésébe. Az ítélethirdetés várhatóan szeptemberben lesz. Law egy vádalku keretei között bűnösnek vallotta magát több rendbeli „öngyilkosságra buzdítás vagy abban való segítségnyújtás” vádjában. Michelle Fuerst bírónak azt mondta, érti bűncselekményeinek súlyát, és önként tesz beismerő vallomást.

A családtagok elérzékenyültek, miközben a bíróság felolvasta az egyes vádpontokat, Law pedig megerősítette szerepét egy 14, egy 16 és egy 36 éves ember halálában Ontario tartományban. Azt is elismerte, hogy ő küldte azokat a halálos anyagokat, amik 79 ember halálát okozták az Egyesült Királyságban. A bíróságon elhangzott, hogy Law 40 országba és területre küldött öngyilkossági készleteket, de a legtöbb csomagot az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba postázta.

Law, aki korábban mérnök volt, majd szakácsként dolgozott egy torontói hotelben, több olyan weboldalt működtetett, amiken halálos vegyi anyagokat árult világszerte. Hogy elkerülje a lebukást, Law más termékeket is kínált – köztük csípős szószt –, azt a látszatot keltve, hogy ipari élelmiszer-előkészítő nagykereskedést működtet. A jellegzetes ezüstszínű csomagokon figyelmeztetés állt, miszerint a termék használata kizárólag a felhasználó felelőssége. Öngyilkossághoz kapcsolódó kellékeket is árult, és részletes útmutatást adott azok használatához. A nyomozók szerint Law 1 209 csomagot küldött 41 országba, mielőtt weboldalait leállították. Sok esetben az áldozatokat a szüleik találták meg.

Egy különösen megrázó esetben egy fiatal férfit a családja hányni hallott, majd a szüleitől kért segítséget, miután elmondta nekik, hogy mérgező anyagot fogyasztott. Egy másik esetben egy 29 éves férfi maga hívta a 911-et, orvosi segítséget kérve. Azt mondta, mérgező anyagot vett be, és ismételgette: „Kérem, hamarosan meg fogok halni”, majd sírni kezdett. Amikor az elsősegélynyújtók megérkeztek, már nem reagált, és nehezen lélegzett; a kórházban nem tudták megmenteni az életét.

Egy harmincas éveiben járó férfi, akit egy bérelt autóban találtak meg Torontóban, adományt ajánlott fel az elsősegélynyújtóknak, előre számolva azzal a traumával, amit testének megtalálása okozhat nekik.

Egy brit áldozat felhívta a segélyhívót, és elmondta az operátornak, hogy olyan anyagot vett be, amivel meg akarta ölni magát, de nem akar meghalni, majd pánikba esett – derül ki a hívás leiratából. A mentősök kevesebb mint 30 perccel később érkeztek meg, és arccal lefelé fekve találták őt az ágyán, telefonjával a kezében, ami még mindig kapcsolódott a segélyhívó vonalhoz. Nem tudták újraéleszteni.

Law cégeitől származó csomagokat gyakran találtak az áldozatok közelében. Letartóztatása idején Law 296 981 kanadai dollárt, azaz nagyjából 65,3 millió forintot keresett a négy cégéhez kapcsolódó Shopify- és PayPal-fiókokon keresztül.

A bíróság előtt két kanadai áldozat családja elítélte a vádalkut. „Nagyon fel vagyok háborodva” – mondta Leonardo Bedoya, akinek lánya, Jeshennia 18 éves volt, amikor véget vetett az életének. „Három év várakozás után ez a vádalku szégyen – főleg azért, mert ez az ember nem nézett szembe az áldozatokkal … ez nagyon fájdalmas.

Ő volt az egyetlen lányom, a fényem, az életem … Ez az ember pénzt csinált a halálokból szerte a világon” – mondta az anya.

Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségének nyomozás megállapította, hogy az Egyesült Királyságban 286 személy kapott csomagot Law-tól, ami 112 halálesethez vezetett. A kanadai ügyészek és az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnüldözési Ügynöksége között pénteken bejelentett megállapodás értelmében Law szerepét a brit halálesetekben is figyelembe veszi majd a bíró az ítélet kiszabásakor.

Az Egyesült Királyságban élő családok szerint az a büntetlenség, amellyel Law éveken át működhetett – valamint a brit hatóságok mulasztása, hogy nem akadályozták meg az online öngyilkosságpárti fórumhoz köthető haláleseteket –, nyilvános vizsgálatot igényel. A családok elmondása szerint 2019-től kezdve a halottkémek 65 figyelmeztetést küldtek három kormányzati minisztériumnak. 2025 októberében ezek a családok nyilvános vizsgálatért petícióztak, de márciusban elutasították őket. Most kevesebb mint egy hónapjuk van arra, hogy fellebbezzenek a döntés ellen.

Bár az ügy középpontjában a 14 megerősített ontariói haláleset állt, Kanada más részein és a világ más országaiban is vizsgálták Law kapcsolatát öngyilkosságnak minősített halálesetekkel.