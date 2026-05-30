Gázolt a vonat Budatétényben, hosszabb menetidő várható a fehérvári vonalon

Elütött egy embert egy tehervonat Budatétényben, a Hárosi felüljáró alatt – közölte a katasztrófavédelem szombat délután. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi, és terelve közlekedő távolsági vonatokra kell számítani.

Budatétényi vasútállomás
Kelenföld és Nagytétény között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A székesfehérvári vonal vonatai Budafokon a 4., Albertfalván és Kastélyparknál az 1. vágányon állnak meg. Több balatoni és veszprémi InterCity, InterRégió kerülő útvonalon, Kelenföld és Tárnok között Érd felső felé közlekedik, a vasúti jegyeket a Volán-járatokon is elfogadják. (MTI)

