Kárpátaljáról akart Romániába szökni egy ukrán férfi, de egy medve visszazavarta

Egy 29 éves férfi a hivatalos határátkelőket megkerülve, titokban akart Kárpátaljáról Romániába szökni. A határőröket sikerült is kikerülnie, azonban éjszaka összetalálkozott egy nőstény medvével, amitől annyira megijedt, hogy felmenekült egy fára, ahonnan végül a munkácsi határőrosztag katonái szedték le.

„A határőrök segítettek a férfinak biztonságosan lemászni a fáról, majd a határőrizeti egységhez kísérték” – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Igazgatósága.

Az illegális határátlépési kísérlet miatt a férfi ellen közigazgatási eljárás indult az ukrán közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 204–1. cikke alapján. A jogszabály legfeljebb 3400 hrivnya pénzbírságot vagy akár 15 napos elzárást ír elő. (Pravda)