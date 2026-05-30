Rendeztek egy kisebb utcai harcot a BL-döntős csapatok szurkolói a Király utcában

A fociultrák tevékenységére szakosodott hooliganscz oldalon jelentek meg videók arról, hogy összecsaptak a belvárosban péntek éjjel az Arsenal és a PSG szurkolói.

A videón ez kevéssé látszik, de állítólag egy 30 a 30 elleni ütközet, bár nagyon úgy néz ki, hogy több résztvevőit is meglepett a harc, amit állítólag a franciák nyertek.

A PSG-szurkolók a vehemensebbek, számos balhé kötődik már a nevükhöz.

Frissítés: A rendőrség megkeresésünkre azt válaszolta, hogy “több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest VII. kerületében, a Király utcában. A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamerafelvételeket is. (Blikk)