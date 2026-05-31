Ballagáson égettek magyar zászlót szerb diákok Szabadkán, Tarr Zoltán és a szerb oktatási miniszter is közleményben ítélte el a gyűlöletkeltést

A szecessziós stílusban épült szabadkai városháza 2020-ban. Fotó: Molnár-Bernáth László/MTI/MTVA

Pénteken a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola ballagási ünnepségén két diák erőszakkal elvett és felgyújtott egy magyar zászlót, amelyet az egyik magyar osztály végzőse az iskola engedélyével magával vitt a közös sétára a városközpontba. Az iskola feljelentést tett a két diák ellen. Az esetet több vajdasági magyar politikai szervezet mellett a magyar kormány is elítélte.

A végzős diák a nevét nem vállalva nyilatkozott az esetről a Szabad Magyar Szónak május 29-én:

„Az igazgató egy hete a gyűlésen külön engedélyezte, hogy a szerb mellett a magyar zászlót is ki lehet vinni. Volt egy magyar zászlóm, amit még évekkel ezelőtt rendeltem az internetről és úgy döntöttem, kiviszem, ha már megengedték.

Az iskola előtti park tele volt szerb diákokkal, de egyetlen negyedikes sem szólt be érte. Sőt, sokuk arcán láttam, hogy elismerően mosolyognak, amiért van merszem kihozni. Ezután viszont odajött két szerb srác, akik hároméves szakra járnak, és lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára.

Egy másik magyar osztály szerencsére megtalálta, és ami maradt belőle, azt tovább lengették a Korzón. Ekkor a két gyerek újra odajött balhézni, de akkor már nem hagytuk magunkat, és a tanárok is közbeléptek, így visszaszereztük a maradványokat”.

Azt mondta, korábban soha nem került sor nemzeti alapú incidensre az iskolában, nem tapasztalata, hogy bárki a magyar diákok ellen lenne, ezért is volt számára megdöbbentő az eset. Nem csak őt, hanem a többi diákot is megrázta az ügy. Ugyanakkor kiemelte, az iskola vezetőségének reakciója példaértékű volt és azonnal intézkedtek.

„Büszke vagyok az iskolámra: a vezetőség azonnal lépett, értesítette a rendőrséget és hivatalos feljelentést tett a két diák ellen, a megégetett zászlót pedig átadtam bizonyítékként.”

Kormányzati reakciók

Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Facebook-oldalán azt írta, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára.

„Ezért is kell felszólalnunk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség”

– írta május 30-án.

Május 31-én Dejan Vuk Stanković szerb oktatási miniszter is elítélte a „nemzeti gyűlölet megnyilvánulását, a nemzetiségek közötti feszültségkeltést, valamint a szerbek és magyarok közötti tolerancia, multikulturalizmus és kölcsönös tisztelet megsértését” – írja a Szabad Magyar Szó.

Stanković írásos nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Szerbia oktatási rendszere mindig nyitott volt a különbözőségekre, és érzékenyen viszonyult valamennyi kisebbségi közösség kulturális és oktatási jogaihoz.

„Az az incidens, amely egy többnemzetiségű és békés közegben történt, nem ronthatja meg Szerbia és Magyarország, illetve a szerbek és magyarok közötti történelmileg talán legjobb kapcsolatokat. Egy elszigetelt, meggondolatlan erőszakos cselekményről van szó, amelyet kivizsgálnak, és a törvényeknek megfelelően kezelnek” – közölte a miniszter. Hozzátette, hogy semmilyen, etnikai hovatartozáson alapuló erőszakot vagy diszkriminációt nem fognak eltűrni.

A Fidesz közleményben ítélte el a zászlóégetést, és a magyar nemzeti jelképek tiszteletben tartására szólított fel .