Beérte a Fideszt egymás utáni választási győzelmekben a máltai Munkáspárt

Rekordot jelentő, sorozatban negyedik parlamenti választási győzelmét aratta a máltai kormányzó balközép Munkáspárt a szombaton tartott választáson.

Robert Abela miniszterelnök azt mondta, „ez az egész nép győzelme, amely azon a programon alapul, amelyet minden máltai számára kínáltunk”.

Bár minden szavazatot még nem számoltak meg, a becslések szerint a Munkáspárt kényelmes parlamenti többséget szerzett, bár az előnye várhatóan kisebb lesz, mint a 2022-es választáson, amikor a leadott szavazatok 55 százalékát kapta. A máltai Munkáspárt rendszeresen nyeri a választásokat ilyen arányban, 2013-ban, 2017-ben és 2022-ben is 55 százalékot értek el, ami Magyarországot, illetve a Fideszt és a Tiszát leszámítva példátlan az európai politikában.

Az 1921-ben alapított párt a mostanival együtt 11 alkalommal volt kormányon története során, az új ciklussal együtt ez már 12 lesz.

Robert Abela Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az ellenzéki Nemzeti Párt főtitkára, Charles Bonello az állami TVM televíziónak nyilatkozva elismerte a vereséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pártjának sikerült jelentősen csökkentenie a kormánypárt többségét. A részvételi arány 87,4 százalék volt, enyhén magasabb, mint négy éve.

A Munkáspárt kampányában az ország erős gazdasági teljesítményére, valamint kormányzati tapasztalatára és hitelességére helyezte a hangsúlyt. Az Európai Unió legkisebb tagállamának gazdasága az elmúlt években növekedett. Az ellenzéki Nemzeti Párt ezzel szemben azt állította, hogy a lakosság életminősége romlott.

A 2020-ban pártelnökké választott Robert Abela hétfő reggel teszi le hivatali esküjét.