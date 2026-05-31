Brutálisan megvertek egy transznemű nőt és partnerét Belgrádban

Május 28-ról 29-re virradó éjszaka két ismeretlen támadó bántalmazott egy transznemű nőt, Mateját, aki ismert drag előadó, és a partnerét a belgrádi Genex-torony közelében – írja a Da se zna jogvédő szervezet közleménye alapján a Szabad Magyar Szó.

A közlemény szerint a támadók ugyanazon a tömegközlekedési járművön utaztak, mint a két áldozat, majd ugyanannál a megállónál szálltak le, amikor üldözőbe vették őket, és fizikailag bántalmazták a párt.

Az esetet bejelentették az újbelgrádi rendőrőrsön, és átadták az orvosi dokumentációt is, amely a sérüléseket rögzíti.

Az egyesület állítása szerint a rendőrségi kihallgatás során egyes rendőrök homofób megjegyzéseket tettek, és nem ismerték el Mateja nemi identitását, férfi nemben szólították meg, és ezt a hivatalos jegyzőkönyvben is így tüntették fel.

A jogvédő szervezet ügyvédet és pszichológiai támogatást biztosított az áldozatok számára, és jelezte, hogy az eljárás teljes időtartama alatt mellettük marad.

A közlemény szerint aggasztó mértékben romlott az LMBTQ+ emberek biztonsága Szerbiában, miközben a gyűlölet-bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása elmarad.

Az egyesület figyelmeztetett arra, hogy amennyiben az ügyészség továbbra sem kezeli megfelelően a gyűlölet-bűncselekményeket, az további támadásokat ösztönözhet, és olyan helyzethez vezethet, amelyben az LMBTQ+ közösség tagjai egyre nagyobb bizonytalanságban és félelemben élnek Szerbiában.