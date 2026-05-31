Orbán Viktor apja 1,35 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégeiből

Kiszámítható, stabil jövedelemforrásnak tűnik a bányászati tevékenység Magyarországon, különösen akkor, ha Orbán Viktor apjának érdekeltségeiről van szó. Orbán Győzőnek ráadásul két bányája is van, amelyek egyaránt jól teljesítettek 2025-ben.
A nagyobbiknál, a Dolomit Kft.-nél 2025-ben némiképp visszaesett a bevétel, 6,5 milliárdról 5,9 milliárd forintra, de ez a cég jövedelmezőségét nem rontotta túlzottan, 2,68 milliárd után 2,6 milliárdos nyereséget termelt. A profitot pedig – már-már mondhatni, a szokásokhoz híven – az utolsó forintig kivették a tulajdonosok osztalék formájában. Orbán Győző itt nem egyedüli tulajdonos, de többségi, 51,16 százalékos részesedéssel bír.
Vagyis Orbán apja a Dolomitból 1,333 milliárd forintnyi osztalékkal gazdagodott.
Nagy panasz a Gánt Kő Kft.-re sem lehetett, bár itt is visszaesés volt. A bevételek 156,8 millióról 91,1 millióra estek vissza, egyéb bevételként 212 millió után 163,6 milliót könyveltek el. A profit az előző évi felére csökkent, 188 millió után 90 milliót hoztak össze. Ennek ellenére a nyereség nagyobb részéből itt is osztalék lett, 50 milliót vett ki a cégből a két tulajdonos, Orbán Győző és Orbán Viktor unokaöccse, Orbán Dávid. Utóbbi felemás évet zárhatott 2025-ben, hiszen a Murobán Kft. tavaly veszteséges lett, miután tavaly bezárt a vámosszabadi bánya, a Timolod Kft.-ből viszont sikerült megint 160 millió forintos osztalékot kivennie.
Visszatérve Orbán Győzőre, a két cégnek köszönhetően tavaly 1,358 milliárd forinttal gyarapodott.
A harmadik cége, a PSU Kft. már teljesen más tevékenységgel foglalkozik, itt a sokéves stagnálás után tavaly jelentősebb előrelépés történt. Miközben éveken keresztül legfeljebb csak néhány ezer forinttal változott a bevétel, tavaly 239 százalékos ugrás történt. 17,4 millió után 59,1 millió forint folyt be a cég kasszájába. Hogy ez minek köszönhető, arra a kiegészítő melléklet nem tér ki. Azt tudni lehet, hogy ezen a cégen keresztül birtokolja Orbán Győző az alcsútdobozi golfpálya területét, amit bérbe ad a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös tulajdonában lévő, golfklubot üzemeltető cégnek. Mindebből arra is lehet következtetni, hogy tavaly jócskán megemelte Orbán Viktor apja az ingatlan bérleti díját.
Mindezeknek köszönhetően a korábbi 4 milliós nyereség 2025-ben 39,2 milliósra nőtt, ezt azonban bent hagyta, nem vett ki innen osztalékot.
